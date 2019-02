Das „Traumpaar der Klassik“ präsentiert romantische Welt-Hits von Puccini und Lehar wie

Halle/Westfalen. „O mio babbino caro”, „Nessun dorma” und aus Die lustige Witwe „Lippen schweigen, …“ Begleitet vom renommierten Orchester „Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz“ HalleWestfalen/Wien. Sie sind ein Traumpaar. Und „Das Traumpaar der Klassik“: Anna Netrebko und Yusif Eyvazov. Die 47-jährige Russin und ihr sechs Jahre jüngerer Ehemann aus Aserbaidschan begeistern weltweit mit ihrer gesanglichen Vielfalt sowie Virtuosität auf den ganz großen Konzertbühnen und genießen eine enorme Popularität – auch bei den Medien. Trotz zahlreicher medialer Termine und eines eng terminierten Kalenders haben es sich die Star-Sopranistin und der erfolgreiche Tenor zwischen ihren Auftritten in Paris und Dubai nicht nehmen lassen, für ein Pressegespräch in der „Palais Coburg Residenz“ in Wien zur Verfügung zu stehen.

In der österreichischen Weltmetropole, die vom künstlerischen und intellektuellen Erbe ihrer Bewohner wie Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven oder Sigmund Freud geprägt ist, sprachen Anna Netrebko und ihr Ehemann Yusif Eyvazov über die Herausforderungen des gemeinsamen Bühnenlebens, die unterschiedlichen Anforderungen, denen sie in Opern und Konzerten gerecht werden müssen, sowie ihre Vorfreude auf die romantische Konzert-Partie im GERRY WEBER STADION in HalleWestfalen. Bei dem Opern- Gastspiel am 13. September (Freitag) 2019, ab 20.00 Uhr, singt das Bühnenpaar, begleitet vom renommierten Orchester „Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz“, romantische Klassiker wie Puccinis „O mio babbino caro” aus Gianna Schicci (Anna Netrebko), „Nessun dorma” aus Turandot (Yusif Eyvazov) sowie gemeinsam im Duett Lehars „Lippen schweigen,…“ aus Die lustige Witwe.

Im GERRY WEBER STADION werden sie als verheiratetes Paar auf der Bühne stehen. Wie ist das für Sie? Lässt sich Berufliches und Privates noch trennen, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt?

Anna Netrebko: „Die gemeinsame Arbeit hat für uns schon als Paar begonnen, aber auf der Bühne sind wir ausschließlich Kollegen. Mein Mann ist ein großartiger Bühnen-Partner und ich liebe es, mit ihm zu singen, weil (hält ihrem Ehemann die Ohren zu) er eine Stärke in der Stimme hat, die mich insbesondere in den hohen Noten unterstützt. Seine Musikalität ist außerordentlich und das weiß ich sehr zu schätzen. Wenn wir gemeinsam auf der Bühne stehen, singen wir dort für unser Publikum als gut harmonierende Arbeitskollegen, nicht als Ehepaar – unsere Stimmen ergänzen sich gegenseitig. Alles passiert auf einer sehr professionellen Ebene.“

Yusif Eyvazov: „Für mich bedeutet es vor allem, dazu zu lernen. Meine Ehefrau bringt mir nichts bewusst bei, aber trotzdem lerne ich so viel von ihr, während wir uns als Duett präsentieren. Das ist ein unfassbar schönes Erlebnis. In den letzten fünf Jahren habe ich mich durch diese Erfahrungen mit ihr in hohem Maße als Künstler weiterentwickelt.“

Genießen Sie es, einzelne Titel zu präsentieren wie in HalleWestfalen am 13. September 2019, statt kraftraubende Arien wie in einer Oper?

Yusif Eyvazov: „Die Ausgangssituation in einem Konzerthaus wie dem Gerry Weber Stadion unterscheidet sich grundsätzlich zu der eines Opernhauses. Für uns ist es immer oberste Priorität, dass unsere Zuschauer unsere Darbietung genießen, deshalb geben wir auf der Bühne immer 150 Prozent – da macht der Ort keinen Unterschied. Das Singen mit einem Mikrofon gibt uns dabei zwar eine akustische Sicherheit, ändert jedoch nichts an der Energie, die wir in unseren Auftritt stecken. Unsere Konzentration auf den Titel und den Ausdruck steht absolut im Vordergrund.“