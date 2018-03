Das neue Kulturrucksack-Programmheft gestalten

Workshop für Kinder und Jugendliche

Minden. Das Kulturrucksack-Programm für 2018 steht fest. Es fehlt nur noch ein cooles Heft, in dem alle Kulturrucksack-Angebote und Infos gesammelt werden. Dieses können Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren gemeinsam mit einer Mediengestalterin entwerfen, designen, layouten: Gute Werbung sammeln, eigene Werbecollagen gestalten, Werbefotos schießen im Rahmen eines kleinen Fotoshootings, Texte in eigener Sprache schreiben, Slogans erfinden und selbst über Fotos, Farbe, Schriftart und Icons entscheiden – so entsteht ein neues Kulturrucksack-Programmheft. Das wird im Anschluss gedruckt und in Minden verteilt.

Ganz nebenbei bekommen die Kinder und Jugendlichen Tipps und Tricks zur Flyergestaltung vom Profi vermittelt. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Der Workshop findet in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendtreff Westside vom 3. bis 6. April 2018 (2. Woche Osterferien), jeweils von 11 bis 15 Uhr in den Räumen des Quartiersmanagements Rodenbeck (Zehlendorfer Weg 4, 32429 Minden) statt. Das Angebot richtet sich an alle im Alter von zehn bis 14 Jahren. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Plätze sind begrenzt. Anmeldungen bitte per E-Mail oder telefonisch bei Marie Toepper aus dem Kulturbüro: m.toepper@minden.de oder 0571/89 758.