Das Movement-Theater in Bielefeld eröffnet die neue Spielzeit

Bielefeld. Am Samstag, dem 15.8.2020 öffnet das Movement-Theater am Haller Weg nach langer Corona-Pause wieder seine Pforten für ein buntes Kulturprogramm! Kabarett, Zauberei, Theater und Instrumental-Musik stehen bis Ende September auf dem Plan. Das Theater wurde in den letzten Monaten auf einen der Pandemie angepassten Betrieb umgerüstet und so können immerhin noch 10 -12 Gäste die Veranstaltungen genießen.

Das Movement-Team hat den alten Eintrittspreis von 12,- € erhalten. Die Künstlergagen werden vom Träger-Verein des Theaters gesponsert. Karten können über die Homepage des Theaters info@movement-bielefeld.de bestellt werden. Dort findet man auch alle weiteren Veranstaltungen bis Ende September.

Zum Eröffnungs-Programm am 15. August werden Trude Trümmer alias Silke Scheele sowie der Schauspieler und Rezitator Christian Knäpper erwartet.