Das LeitungsTeam von >Kauf im Ort< hat eine digitale Plattform erstellt

Max Kummrow: „Wir haben Zeit genutzt und einen Schritt in die virtuelle Welt getan“

HalleWestfalen. Das was der Digital-Experte Niko Schaten, vom Unternehmen Tobit Software AG aus Ahaus am 17. April 2020 in der von der Kampagne >Kauf im Ort< veranstalteten Online-Konferenz theoretisch erläutert hat, erfolgt in diesen Tagen als praktische Umsetzung. „Die Grundlage einer Digitalisierung in einer Stadt ist eine gemeinsame Plattform, auf der sich Handel, Gastronomie, öffentliche Bereiche, Freizeitangebote usw. wiederfinden müssen“, so Schaten‘s Credo in der Diskussionsrunde, „wobei es unbedingt erforderlich ist, dass aber auch der Einzelne in der Stadt an einer solchen digitalen Plattform sich inhaltlich beteiligen und sie mitgestalten kann.“ Damit verdeutlichte Niko Schaten, dass die seit Anbeginn der Kampagne von >Kauf im Ort< formulierte Zielsetzung nach einer digitalen Darstellung im Netz schnellstmöglich umzusetzen sei, wenn das Zusammenwirken innerhalb einer Stadt Erfolg haben soll.

Diese digitale Herausforderung nahm das >Kauf im Ort-LeitungsTeam< um Jennifer Zacher-Handke (Agentur STRUPAT.Kundenbegeisterung), dem Leiter der >Digital-BegeisterungsGruppe< Max Kummrow (Agentur KonText – Kontor), Sigrun Lohmeyer (Haller Interessen- und Werbegemeinschaft/HIW), René Schlüsche (Kauf im Ort) sowie Frank Hofen (Förderverein Stadt HalleWestfalen) an. Zumal es auch der einheitliche Wunsch der Teilnehmer der 2. Online-Konferenz war, eine solche gemeinsame Plattform für HalleWestfalen zu erstellen. Folge dessen wurde innerhalb kürzester Zeit von ihnen eine lokale Lösung entwickelt. „Wir haben die Zeit genutzt und wollten in dieser durch Corona geprägten kontaktarmen Zeit ein Zeichen setzten, so Jennifer Zacher-Handke, „und haben nun einen Schritt in eine Vernetzung von Halle in die digitale Welt geschaffen.“

Nachdem das kreative Haller Führungs-Team mit Unterstützung von Tobit Software in einem virtuellen Workshop die digitalen Feinheiten für die Gestaltung einer Plattform vermittelt bekommen hat, erfolgte anschließend die aktuelle Realisierung dieses Projekts. „Unsere Exkursion Anfang März zu Tobit Software hat uns gezeigt, welche Möglichkeiten dort mit der Digitalisierung >Ahaus Smart< möglich sind“, sagt Max Kummrow, „und dieses Thema hat uns geradezu emotional begeistert.“ Nach weiterem intensiven Austausch untereinander und diesbezüglich bestens motiviert auch hier in HalleWestfalen etwas voranzubringen, wurde die neue Plattform von >Kauf im Ort< entwickelt. Dieses digitale Portal der Lindenstadt ist ab sofort freigeschaltet und unter www.kauf-im-ort-halle.de zu erreichen. Es umfasst das breite Spektrum von Handel, Gastronomie, Hotellerie bis hin zu den Dienstleistungen und informiert den Nutzer umfassend. Um sich auch unterwegs auf dem Laufenden aus seiner Stadt zu halten, ist die Plattform unter anderem auch kompatibel für Tablets, IPhones und Handys.

Mit der Zeit und mit der praktischen Unterstützung aller Interessierten, sowohl private wie auch gewerbliche, wird das Portal weiter wachsen. Zumal für niemanden Kosten anfallen. Demzufolge kann Jeder, der bereits digital zum Beispiel auf Facebook, Amazon oder Google präsent ist, seine Verknüpfung zu der neuen attraktiven Plattform herstellen.

Demzufolge könnte diese digitale Entwicklung von >Kauf im Ort< auch ein gemeinschaftlicher erster Schritt in eine wo mögliche Digitalisierung innerhalb der Stadt HalleWestfalen sein, denn nach Ansicht von Frank Hofen „kann diese Plattform vielleicht die Basis für das sein, was an Digitalisierung noch alles kommen mag.“ Meinungen zum Portal können unter >Feedback< eingetragen bzw. via E-Mail unter foev@hallewestfalen.de mitgeteilt werden .