Das Kabarett der Leipziger Pfeffermühle gastiert in Großenbrode

Großenbrode. Das Kabarett der Leipziger Pfeffermühle zeigt am Dienstag, 23. April um 20 Uhr im MeerHuus in Großenbrode sein politisch satirisches Stück „FAIRboten“. „Sich regen bringt Segen“, sagt der Volksmund. Aber wenn man dann zur Tat schreitet, eingreift, hilft oder Partei ergreift, ist es oft verboten! Ist das fair? Die Pfeffermühle sagt dazu unmissverständlich: Nein!

Haben Sie Mut! Helfen Sie einem Lehrer, wenn er mit Helikopter-Eltern kollidiert! Kümmern Sie sich um arbeitslose Dackel! Singen Sie im Fahrstuhl, der stecken bleibt, auch mal die Internationale! Pflegen Sie das Personal in Pflegeberufen! Rufen Sie dem kleinen Mann zu: Es kommt nicht auf die Größe an! Die Leipziger Pfeffermühle zeigt wieder mal Entschlossenheit, auch wenn es „FAIRBOTEN“ ist! Freuen Sie sich auf einen nachhaltigen Lachmuskelkater bei gleichzeitigem Erkenntnisgewinn. Eintrittskarten werden ab Montag, 08. April in der Tourist Information im Rathaus (PK 1 und 2) in Großenbrode sowie ab Montag, 15. April im MeerHuus (nur PK 2) ab € 17,00 verkauft.