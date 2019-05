Das internationale Erfinderfestival „Maker Faire“ kommt nach OWL!

Herford. Spannende Erfindungen, packende Mitmach – Experimente und sagenhafte Performances: Die erste Maker Faire OWL bringt am 1. und 2. Juni 2019 zukunftsorientierte Unternehmen, Existenzgrün d er, Hobbybastler und begeisterte Besucher zusammen.

Zwei Tage lang bietet das kreative Ideen – und Erfinderfestival Querdenkern aus ganz NRW eine Plattform zum Präsentieren, Tüfteln, Basteln und Kennenlernen. Mit Performances, Workshops , Vorträgen und Mitmachangeboten aus High – Tech, Design, Wissenschaft, Kunst und Handwerk ist eine Maker Faire eine originelle Mischung aus Wirtschaftsmesse, Science Festival und Do – It – Yourself – Treffpunkt. Anfassen und Ausprobieren wird bei jeder Maker Faire groß geschrieben. Insbesondere junge Menschen werden auf spielerische Weise für Wissenschaft, Technik und den lustvollen Umgang mit Materialien und Werkzeugen begeistert. Die thematischen Schwerpunkte einer Maker Faire liegen u.a. in den Bereichen 3D – Druck, Do – it – Yourself, IT, Handarbeit, Elektronik, Handwerk, Robotik, Steampunk, Upcycling, Virtual Reality, Wissenschaft & Forschung.

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW, hat die Schirmherrschaft für die Maker Faire OWL übernommen: „Ostwestfalen – Lippe ist eine Region der ‚Macher ‘“, so Pinkwart in seinem Grußwort. „ Hier leben Menschen, die kreativ sind, die Dinge in die Hand nehmen und ihre Zukunft aktiv gestalten. In OWL sind internationale IT – Unternehmen ebenso zuhause wie exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Hier fühlen sich innovative Designer ebenso wohl wie lokale Do – It – Yourself Gruppen. Die wachsende Szene der FabLabs, aber auch individuelle Erfinder, Bastler und Tüftler aller Altersstufen finden in Ostwestfalen ein offenes Klima für Ideen und Innovationen. Ein idealer Ort also für das Ideen – und Erfinderfestival Maker Faire! “

Das aus den USA stammende Festivalformat wird seit 2013 in Deutschland zunehmend populärer: Maker Faires finden u.a. in Berlin, Hannover und dem Ruhrgebiet statt, weltweit gibt es bereits über 770 Maker Faires. Veranstaltet wird die Maker Faire OWL von der city2science GmbH, einem international ausgerichteten Büro für Wissenschaftskommunikation und Strategieberatung mit Sitz in Herford. Zu den Kernkompetenzen des Teams unter Leitung der Geschäftsführerin Dr. Annette Klinkert zählen kreative Veranstaltungen an der Schnittstelle von Stadt, Region und Wissenschaft. Im Auftrag der DASA Arbeitsweltausstellung in Dortmund entwickelte city2science von 2016 – 2018 Konzept und Programm der Maker Faire Ruhr. Die Konzeption und Organisation der Maker Faire OWL wird aktiv begleitet durch den Verein Deutscher Ingenieure und das regionale Netzwerk Energie Impuls OWL. Weitere Partner sind mittelständische Unternehmen der Region, regionale Innovationsnetzwerke, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Zu den Sponsoren zählen Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Volksbank Bad Oeynhausen – Herford eG, ALLNET Deutschland GmbH, dpunkt.verlag GmbH, Wirtschaftsförderung Herford und der Lions Club Herford