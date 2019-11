Das große Schlagerfest XXL in Halle

Halle(Westfalen). Das Beste zum Jubiläum: So viele Stars wie nie! So nah wie nie! Er ist das Gesicht des deutschen Schlagers und setzt als Showmaster immer wieder neue Maßstäbe: Florian Silbereisen steht wie kein anderer für den jungen Schlager und bringt die Fanherzen gleich reihenweise auf Touren. Wie kein anderer schafft es der 38-jährige Moderator, den neuen deutschen Schlager darzustellen: jung, hip und sexy! Und er versteht es stets, eine Schlagerparty der Extraklasse zu veranstalten, wie auch bei seinem Live-Auftritt am 01. März (Sonntag) 2020, ab 18.30 Uhr, im GERRY WEBER STADION in HalleWestfalen.

„Das große Schlagerfest“ ist die erfolgreiche Tournee zu den großen ARD-/ORF-TV-Shows, die seit 25 Jahren ein Garant für unvergessliche Abende mit fantastischen Künstlern und spektakulären Bühnenshows sind. Am ersten Sonntag im kommenden März heißt es nun in der ostwestfälischen Eventarena „Das große Schlagerfest.XXL – Die Party des Jahres 2020“. Florian Silbereisen präsentiert die große Tournee zum Jubiläum mit sensationellen Gästen: Marianne Rosenberg, Matthias Reim, Thomas Anders, Oli.P, Ross Antony, Giovanni Zarrella, Jürgen Drews, die Shooting-Stars der Schlager-Szene Christin Stark und Sonia Liebing, sowie die österreichische Volksmusikgruppe „Die Draufgänger“ und die Breakdance-Weltmeister DDC (Dancefloor Destruction Crew)

Dargeboten wird das Konzert-Erlebnis 2020 in der Haller Eventarena auf einer neuen, spektakulären Showbühne, die die Besucher noch näher an die Stars der Schlager-Szene bringt. Und nicht nur im großen Partybereich direkt vor der Bühne heißt es auch für „Das große Schlagerfest.XXL“ wieder „Mitsingen! Mitfeiern!“. Eine großartige XXL-Mischung für die perfekte Party, was Florian Silbereisen bereits 13 Mal alleine in der ostwestfälischen Lindenstadt bewies, in der er mit seinen abwechslungsreichen Showformaten rund 62.000 Schlager-Fans begeisterte. Dieser Erfolg wurde von Seiten der GERRY WEBER MANAGEMENT & EVENT bereits öffentlich gewürdigt: Geschäftsleiter Ralf Weber übergab am 19. März 2017 dem populären Schlagerstar einen „Walk of Fame“-Stern, eingelassen in den Boden der Roger-Federer-Allee, dem Zugangsweg zur ostwestfälischen Eventarena.