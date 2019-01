HalleWestfalen. Wie kein anderer schafft es Showmaster Florian Silbereisen, den neuen deutschen Schlager zu (re-)präsentieren: jung, hip und sexy! Nicht nur auf bundesweiten Tourneen, sondern auch in seinen Fernsehshows fasziniert Deutschlands beliebtester Showmaster mit seiner unbändigen Lust auf Schlager. Bereits zwei Mal wurde er für seine Leistungen mit Deutschlands größtem Publikumspreis ausgezeichnet: der Goldenen Henne – 2018 in der Kategorie „Entertainment“, da er es wie kein anderer versteht, eine Schlagerparty der Extraklasse zu veranstalten. So gastierte der 37-Jährige aus Passau alleine zwölf Mal in der ostwestfälischen Lindenstadt und begeisterte mit seinen abwechslungsreichen Showformaten bislang fast 57.000 Besucher. Dieser Erfolg wurde vom Management der GERRY WEBER WORLD bereits öffentlich mit einem „Walk of Fame“-Stern auf der Roger-Federer-Allee, dem Zugangsweg zum GERRY WEBER STADION, gewürdigt.

Jetzt wird die begeisternde Musik-Show fortgesetzt mit „Das Große Schlagerfest – Die Party des Jahres 2019“, die mit über 25 Terminen durch Deutschlands und Österreichs größte Arenen tourt. Einer dieser Auftrittsorte wird dann auch wieder die Haller Eventarena sein: Am 28. April (Sonntag), ab 18.30 Uhr, wird der populäre Showmaster zum 13. Mal die großen Namen der Schlagerszene willkommen heißen. Nach der erfolgreichen Premiere in HalleWestfalen mit der „neuen Schlagerfest-Party“ im April 2018 vor 5.600 Besuchern wird Florian Silbereisen erneut so manches Fan-Herz zum Schmelzen bringen. Zusammen mit Klubbb3 (Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff), den Stargästen Matthias Reim, Michelle, voXXclub und Shootingstar Eloy de Jong sowie den Breakdancern der Dancefloor Destruction Crew (DDC) bringt er das sensationelle Showformat zurück in das GERRY WEBER STADION und verspricht auch diesmal mit einem neuen, mit viel Liebe zum Detail gestalteten Programm phantastische Unterhaltung. Das Motto des Abends: Singen, Tanzen und Feiern, wenn die Stars mit ihrem Publikum die gemeinsame Schlager-Leidenschaft zelebrieren.

Dafür hat Florian Silbereisen auch seine Bandkollegen von Klubbb3 dabei: Zusammen mit Jan Smit und Christoff sorgt er seit der Gründung für viel Aufsehen und überzeugt live mit einer besonders mitreißenden Energie. Die treibenden Party-Hymnen und der einzigartige Sound der sympathischen Drei gehen direkt ins Ohr und animiert zum Mitmachen.

Mit dabei ist auch ein wahrer Superstar in der Schlagerszene: Michelle. Seit mittlerweile drei Jahrzehnten ist sie eine waschechte Vollblut-Entertainerin, die immer ihren ganz eigenen Weg gegangen ist und heute zu den beliebtesten und erfolgreichsten Sängerinnen innerhalb der deutschsprachigen Schlagerlandschaft zählt. Mit mehr als vier Millionen verkauften Tonträgern, zahlreichen Awards und Auszeichnungen sowie reihenweise ausverkauften Tourneen hat sich das 46-jährige Energiebündel zu einer wirklichen Ausnahmeerscheinung entwickelt, deren von sämtlichen Höhen und Tiefen geprägter Werdegang absolut beispiellos ist. Nach fast drei turbulenten Dekaden präsentiert sich Michelle heute lebendiger und leidenschaftlicher denn je.

Er produziert Alben in Spitzenpositionen der Charts, bekommt Gold- und Platin- Auszeichnungen, spielt ausverkaufte Tourneen und begeistert Fans heute wie damals – wenn ein Name für die Liebe zur Musik und Live-Entertainment steht, dann ohne jeden Zweifel: Matthias Reim. Er ist einer der erfolgreichsten und charismatischsten Musiker – und auch einer der zähesten. Nach vielen Höhen und Tiefen in seinem Leben hat er immer wieder zurückgefunden zu dem, was er so liebt: Zu seiner Musik! Und zu seinem treuen Publikum, welches er vielmehr als Freunde betrachtet und mit seiner Musik glücklich machen will.

Zur Freude Aller wird auch voXXclub – die „besten Stimmen der neuen Volksmusik“ – dabei sein. Mit ihrem Mix aus fünf studierten Stimmen mit Pop, HipHop und Volksmusik entwickelten sie einen neuen Sound. Ihre ausgefeilten Bühnen-Choreographien präsentieren eine neue, mitreißende Art des Auftretens, die die Besucher, ob live oder im TV, fasziniert. Ihre originellen Tanzeinlagen sind neben der packenden Musik ihr Markenzeichen und werden das Publikum von ihren Sitzen reißen.

Neben den fünf Jungs aus dem Süden Deutschlands hat auch Chartstürmer Eloy de Jong zugesagt. Kaum zu glauben, in welchem Tempo er in den letzten Monaten die deutschsprachige Schlagerwelt erobert hat: Auf den wahrlich „magischen Moment“, als der einstige „Caught in the Act“-Sänger aus den Niederlanden in Florian Silbereisens Show „Heimlich! Die große Schlager Überraschung“ mit der ersten Live-Performance des Songs „Egal was andere sagen“ einen der „emotionalsten Auftritte des Jahres“ ablieferte, folgte direkt die erste Nummer eins in den Download-Charts. Der dazugehörige Clip verzeichnete binnen kürzester Zeit mehr als 3,8 Millionen Aufrufe. Aber auch auf der Bühne zeigt der smarte Sänger ein Feuerwerk der Gefühle: Explosiv, vielseitig, bewegend und tiefschürfend interpretiert er seine deutschen Schlagersongs und lässt keinen Zweifel daran, dass aus dem einstigen Teenager-Schwarm mit der Zeit ein sehr viel reiferer Künstler geworden ist, der in seinen Songs Leichtigkeit und Tiefgang kombiniert und Gefühle verpacken kann wie kaum ein anderer.

Abgerundet wird das Line-up der „Party des Jahres“ durch die Newcomerinnen Linda Fäh und Julia Lindholm sowie die spektakulären DDC-Breaktänzer. Die mehrfachen Breakdance-Weltmeister haben bereits in den Vorjahren die Fans mit ihren sensationellen Moves und atemberaubend temporeichen Showideen begeistert und freuen sich, wieder bei der besten Partys des Jahres im Haller GERRY WEBER STADION dabei zu sein und dem Publikum ihre neuesten sowie humorvollen Unterhaltungs- und Tanzkünste zu präsentieren.