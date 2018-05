Das Ganze in Teilen

Kammerkonzert von Mitgliedern des Universitätsorchesters Im Rahmen seiner

Bielefeld. Konzertreihe lädt das Universitätsorchester Bielefeld auch im Mai herzlich ins Audimax ein. Im traditionsreichen Kammerkonzert präsentieren die Mitglieder des Universitätsorchesters am 14. Mai um 20 Uhr c.t. einen abwechslungsreiche Abend. Auf dem Programm stehen unter anderen der berühmte langsame Satz aus Mozarts Klarinettenkonzert, sowie die Ensemblelieder „Auf dem Strome“ und „Der Hirt auf dem Felsen“ von Schubert. Auch das Streichquartett des Orchesters wird einen Beitrag zu Gehör bringen. Die künstlerische Gesamtleitung liegt in den Händen des Orchesterleiters. Michael Hoyer führte dieses Format lange vor dem Entstehen der Kammerkonzertreihe des Orchesters ein, um das Zusammenspiel der Orchestermitglieder zu fördern und den solistische Fähigkeiten einzelner Mitglieder ein Podium zu bieten. Wie üblich findet das Konzert im Audimax der Universität Bielefeld bei freiem Eintritt statt. Um eine Spende zugunsten der Orchesterarbeit wird am Ausgang freundlich gebeten.

Foto: Joachim Müller