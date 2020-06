Das Freibad Büren öffnet seine Tore

Sommerfrische im Bürener Freibad: Größtmöglicher Bürgerservice bei maximaler Sicherheit

Büren. Seit Samstag dem 30. Mai 2020, 10:00 Uhr, zieht in Büren die langersehnte Sommerfrische ein, wenn das Freibad wieder seine Tore öffnet. Mit dem neu erstellten Hygieneplan ist das Schwimmen und Baden wieder möglich. Das Freibadteam mit den Schwimmmeistern und Kassenpersonal freut sich riesig auf die Badegäste zum Saisonstart.

Die neuen Öffnungszeiten sind familienfreundlich ausgerichtet und laden ein, das kühle Nass zu genießen. Montags bis freitags ist ein erstes Zeitfenster für die frühen Schwimmer reserviert. Von 06:00 – 09:00 Uhr können sie wie gewohnt ihre Bahnen absolvieren. An allen Tagen geöffnet ist der Familienblock von 10:00 – 17:00 Uhr, sowie der Zeitblock für späte Besucher am Abend von 18:00 – 20:00 Uhr. Einlass ist bis 30 Minuten vor Badeschluss. Die Zeiten zwischen den Blöcken werden zum Reinigen und Desinfizieren genutzt.

Aufgrund der angerechneten Nutzungsfläche kann das Freibad in Büren bis zu 186 Gäste gleichzeitig willkommen heißen. Gemäß der Coronaschutzverordnung gelten zusätzliche neue Baderegeln, die jeder Badegast auf dem Gelände zur eigenen Sicherheit befolgen muss. Sie werden am Eingang ausführlich erläutert und können auch vorab auf der Homepage der Stadt Büren eingesehen werden. So muss sich jede Besucherin und jeder Besucher mit Namen und Kontaktdaten registrieren. „Wir richten die dringende Bitte an die Badegäste, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten“, appelliert die Abteilungsleiterin Marita Krause an die Verantwortung jedes Besuchers und jeder Besucherin. „Sie dienen der Sicherheit aller Besucher.“