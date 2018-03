Das Festival der starken Bilder

26.05. – 03.06.2018 | Das Umweltfotofestival für aktive Fotografen und Fotofreunde aus aller Welt! Weltstars der Fotoszene treffen hier auf Hobbyfotografen. Die Botschaft: Aus Liebe zur Natur!

Zingst – Wer mit offenen Augen diese Landschaft betritt und tief Luft holt, der fühlt Weite, Freiheit und gleichzeitig wohltuendes Aufgehobensein. Zingst vermittelt ein eigenes Lebensgefühl. Zingsts Reichtum ist die Natur: In faszinierender Landschaft ist Zingst eingebettet zwischen Ostseeküste und Bodden, grenzen die Lagunen der Ostsee und das Windwatt an seine Küsten. Deshalb ist diese besonders einmalige Natur ausgezeichnet und auch geschützt durch den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft.

Im Herbst ist der Herzschlag der Natur besonders zu spüren: Europas größte Kranichrast, Hirsch- und Dammwild, Schwäne, Seeadler zu beobachten in herbstlich gewandeter Landschaft. In Zingst wird man von der Natur inspiriert und man spürt die ansteckende Naturverbundenheit der Einheimischen.

Der absolute Höhepunkt des Fotojahres ist das Umweltfotofestival »horizonte zingst«, dass jährlich Ende Mai stattfindet und über 40.000 Besucher verzeichnet.Mit kostenfreien Fotoschauen, Open-Air-Installationen in XXL, Foto-Workshops und Multimediashows wird ein breites Spektrum auf internationalem Niveau geboten.

Das besondere Licht über dem Meer ist inspirierend für Künstler und Fotografen. So wundert es nicht, dass sich in Zingst eine Fotoszene entwickelt hat, die ihresgleichen sucht. Das Umweltfotofestival »horizonte zingst« ist, diesjährig mit dem Gastland Frankreich, mit seinen Fotoerlebnissen bekannt.

Die abendliche Bilderflut ist ebenfalls Teil des vielfältigen Programms. Attraktiver Schauplatz, moderner Marktplatz und kreativer Spielplatz ist der Fotomarkt am zweiten Festivalwochenende. Auf der bedeutenden Messe der Fotoindustrie gibt es Fototechnik zum Anfassen. Die Botschaft von »horizonte zingst«: Durch bewegende Bilder das Bewusstsein für unsere Umwelt zu erweitern. Einmalig ist die Verbindung von kreativer, kommunikativer Fotografie mit Natur- und Umweltschutz.

Beeindruckend ist auch das Angebot der Fotoschule Zingst. Rund 100 Fotoworkshops sprechen sowohl Einsteiger, ambitionierte Hobbyfotografen, als auch Fotoprofis an und reichen von Landschafts- über Tier- und Makro- bis hin zur Porträtfotografie. Vierzehn Tage mit großartigen Ausstellungen, Multivisionsshows mit Weltniveau und ein Fotoworkshopprogramm, das keine Wünsche offen lässt sowie ein abschließender Fotomarkt mit angesagten Marken und Produkten. Mit der thematischen Verbindung von Natur, Umwelt und Fotografie hat sich »horizonte zingst« auch international einen Namen gemacht.

Eine Vielfalt an Informationen zum Urlaub in Zingst, Ausflügen, Fotografie, Gastronomie, Übernachtungen, Kunst, Kultur, Sport und Spiel und Veranstaltungen, gibt es in der Tourismuszentrale Zingst.

