Das Ensemble Vinorosso geht beim Benefizkonzert des Ambulanten Hospizdienstes Paderborn „auf Reisen“

Schloss Neuhaus. Nach der großen Zuschauerbegeisterung vor zwei Jahren gestaltet das Ensemble Vinorosso in diesem Jahr erneut das Benefizkonzert des Ambulanten Hospizdienstes St. Johannisstift e.V. Die ev. Christuskirche in Paderborn-Schloss Neuhaus ist am Sonntag, den 12. November 2017 um 17 Uhr Startpunkt für eine musikalische Reise.

Dabei spannt die renommierte Gruppe einen weiten Bogen vom Mittelmeer bis zur Schwarzmeer-Region. Unter der künstlerischen Leitung von Florian Stubenvoll wird das Ensemble das Publikum verzaubern: Mediterrane Volksweisen und wirbelnde Tänze balkanischen Ursprungs stehen ebenso auf dem Programm wie fröhlicher Klezmer oder stimmungsvolle Balladen aus Russland. Bei „schrägen“ Takten und Stücken mit außergewöhnlichen Instrumenten erwartet das Publikum so manche Überraschung. Eine Quintett-Formation in der Besetzung Klarinette, Akkordeon, Kontrabass, Piano und Perkussion verspricht beste Stimmung. Lebhafter Spielwitz, Enthusiasmus bei jedem Ton und höchstes musikalisches Können zeichnen die Darbietungen des Ensembles aus. Gerade wegen der ausgesprochenen musikalischen Reife versteht es die Truppe, die Zuschauer mit Tempo und Feuer mitzureißen.

Der Reinerlös des Konzerts kommt der Arbeit des Ambulanten Hospizdienstes zu Gute. Karten im Vorverkauf zu 13 € gibt es bei „Literafee“, Hatzfelder Str. 2a, Schloß Neuhaus, bei der Buchhandlung Linnemann, Westernstr. 31 in Paderborn und beim „Ambulanter Hospizdienst St. Johannisstift e.V.“, Reumontstraße 32 in Paderborn. An der Abendkasse gibt es Karten zu 15 €.

Internet: www.hospizdienst-paderborn.de

Bildzeile: Laden ein zu einer musikalischen Reise: die Mitglieder des ensemble vinorosso.

Foto: ensemble vinorosso

Veranstaltungsdaten:

Weltmusik

ensemble vinorosso

Benefizkonzert des Ambulanten Hospizdienstes St. Johannisstift e.V.

Sonntag, 12. November 2017, 17 Uhr

Evangelische Christuskirche, Bielefelder Str. 20c, Paderborn-Schloß Neuhaus

Vorverkauf: Buchhandlung Linnemann (Westernstr. 31, Paderborn), Buchhandlung Literafee

(Bielefelder Str. 2, Schloß Neuhaus) und Hospizbüro, (Reumontstr. 32, Mo-Fr 10-12 Uhr)