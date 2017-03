Das Campus Festival Bielefeld kehrt zurück

Bielefeld. Der Campus Bielefeld verwandelt sich am 22. Juni 2017 wieder in ein Open-Air-Festival. Musik-Fans dürfen beim 3. Campus Festival Bielefeld wieder auf das Line-Up gespannt sein. Am 1. März 2017 stellen die Festival-Partner Universität Bielefeld, Fachhochschule Bielefeld, Bielefeld Marketing und die Vibra Agency den ersten Teil des Programms vor. Das musikalische Angebot wird wieder breit aufgestellt sein und für jeden Geschmack das Richtige bieten – ob Rock, Pop, HipHop, Punk oder Electro.

In den ersten beiden Festivaljahren 2015 und 2016 rockten Top-Acts wie Alligatoah, Gentleman, Sportfreunde Stiller, SDP, Bosse, Moop Mama, Format:B und viele mehr den Campus. Die Festival-Macher haben außerdem mit Bands wie Annenmaykantereit und Milliarden zuverlässig ihr Näschen für Newcomer bewiesen. Das Festival findet wieder auf der großen Rasen-Fläche zwischen dem Hauptgebäude der Universität und dem Gebäude X statt. Gespielt wird auf mehreren Open-Air-Bühnen.

Anfang März startet der reguläre bundesweite Ticket-Vorkauf. Zum Start des Sommersemesters Mitte April gehen außerdem limitierte Kontingente mit preisreduzierten Tickets für Studierende, Schülerinnen und Schüler sowie Beschäftigte der beiden Bielefelder Hochschulen in den Verkauf. Die rabattierten Karten gibt es ab diesem Zeitpunkt in der Universität Bielefeld, in der Fachhochschule Bielefeld und in der Tourist-Information Bielefeld zu kaufen.

Mehr zum Festival unter www.campusfestival-bielefeld.de.

Pressekontakt:

Bielefeld Marketing GmbH

Jens Möller |Telefon (05 21) 51 35 18 | E-Mail jens.moeller@bielefeld-marketing.de