„Das Blaue Sofa Gütersloh“ mit Dominique Horwitz

Gütersloh. Das internationale Medienunternehmen Bertelsmann holt sein literarisches Erfolgsformat „Das Blaue Sofa“ abermals im Rahmen der Kulturförderung nach Gütersloh. Nach dem Bestsellerautor Wladimir Kaminer und der Journalistin Christine Westermann, liest nun am 15. Mai 2018 der Schauspieler und Chansonnier Dominique Horwitz aus seinem neuen Roman „Chanson d’Amour“. Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr in der Skylobby des Theaters Gütersloh und wird von

Barbara Wahlster, ehemalige Literatur-Redakteurin Deutschlandradio Kultur, moderiert.

Karin Schlautmann, Leiterin der Bertelsmann-Unternehmenskommunikation, erklärte: „Wir freuen uns das Erfolgsformat ‚Das Blaue Sofa‘ abermals nach Gütersloh zu holen und mit Dominique Horwitz einen weiteren bekannten Autor begrüßen zu dürfen. Bertelsmann engagiert sich seit Jahren auf vielfältige Weise im kulturellen Bereich, sowohl auf internationaler und nationaler als auch auf regionaler Ebene. Seit einigen Jahren holen wir internationale und überregionale Kultur-Formate auch an unseren Stammsitz; so waren im vergangenen Jahr Erfolgsautor Wladimir Kaminer und Journalistin Christine Westermann zu Gast auf dem ‚Blauen Sofa‘ in Gütersloh.“

Die „Culture@Bertelsmann”-Aktivitäten umfassen Ausstellungen, Lesungen und Konzerte, das Literaturformat „Das Blaue Sofa”, aber auch den Einsatz für den Erhalt des europäischen Kulturerbes. So gehört das Mailänder Archivio Storico Ricordi zu Bertelsmann, das eine Fülle einzigartiger Zeugnisse der italienischen Operngeschichte beherbergt. „Das Blaue Sofa“ in Gütersloh wird von Bertelsmann im Rahmen des Kultursponsorings in Gütersloh ermöglicht; ausgerichtet wird die Veranstaltung vom Förderverein „Theater in Gütersloh e.V.“.

Dominique Horwitz wurde 1957 in Paris geboren und lebt seit seiner Jugend in Deutschland. Durch seine Rolle in Dieter Wedels „Der große Bellheim“ wurde er als Schauspieler deutschlandweit bekannt. 2015 erschien Horwitz‘ erster Kriminalroman „Tod in Weimar“. Sein neuester Roman „Chanson d’Amour“, der im Knaus Verlag erschienen ist, erzählt die Geschichte des Theaterintendanten Johannes Sander, der neu in die Stadt Weimar gekommen ist. Die Kulturschickeria, allen voran der Chefredakteur der Lokalzeitung, will ihn wieder loswerden. Dazu ist jede Intrige recht. Doch ausgerechnet zwischen dem Protagonisten Sander und Christiane, der Frau des Lokaljournalisten, entsteht ein Liebesverhältnis. Thorsten Wagner, Vorsitzender des Fördervereins „Theater in Gütersloh e.V.“, sagte: „Auf Dominique Horwitz kann man sich nur freuen: Jedem von uns ist das Multitalent wohl schon mal begegnet – als Schauspieler u. a. im Tatort, als Chansonnier, im Theater und nun also als Autor. Wir dürfen sicher sein, dass er in dieser Rolle genauso besticht.“

Das Blaue Sofa wurde im Jahr 2000 von Bertelsmann, Deutschlandfunk Kultur und dem ZDF als verlagsübergreifendes Autorenforum gegründet. Seither nahmen bereits mehr als 2.300 Autorinnen und Autoren auf dem Sofa Platz, um über aktuelle gesellschaftliche Themen zu diskutieren. Den Rahmen boten bzw. bieten dabei meist die Buchmessen in Frankfurt am Main und in Leipzig, das Blaue Sofa fand aber auch bereits in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt. Die Veranstaltungen erwiesen sich bisher stets als Publikumsmagnet und wurden vielfach auch im Fernsehen und Internet übertragen.

Die Veranstaltung auf einen Blick

Das Blaue Sofa Gütersloh mit Dominique Horwitz.

Er liest aus seinem neuen Roman „Chanson d’Amour“.

Dienstag, 15. Mai 2018, 19:30 Uhr

Theater Gütersloh, Skylobby

Barkeystraße 15, 33330 Gütersloh

Tel.: +49 5241 864 244

Tickets sind ab dem 21. März erhältlich unter www.theater-gt.de

und bei der Gütersloh Marketing GmbH

Berliner Straße 63, 33330 Gütersloh

Tel.: +49 5241 211360

Eintritt: 14 €

Über Das Blaue Sofa

Das Blaue Sofa ist das gemeinsame Autorenforum von Bertelsmann, Deutschlandfunk Kultur und dem ZDF. Auf den Buchmessen in Frankfurt am Main und Leipzig ist es zur festen Institution geworden. 2005 feierte das Blaue Sofa Berlin Premiere. 2011 eröffnete das Frankfurter Lesefest Open Books erstmalig mit einer Autorengala des Blauen Sofas. Seit der Leipziger Buchmesse 2000 fanden mehr als 2.300 Autorengespräche auf dem Blauen Sofa statt, unter den Autoren waren die Nobelpreisträger Swetlana Alexijewitsch, Michail Gorbatschow, Günter Grass, Herta Müller, Christiane Nüsslein-Volhard, Orhan Pamuk, Joseph Stiglitz, Mario Vargas Llosa und Mo Yan.