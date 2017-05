Das Biosphaerium feiert mit vielen Aktionen Geburtstag

Am Anfang war da ein leerstehendes Schloss, dann zog 2002 nach umfangreichen Sanierungsarbeiten eine naturkundliche Ausstellung ein und mit der Erweiterung 2011 wurden Biber und Elbefische in den historischen Mauern heimisch.

2017 feiert das Biosphaerium Elbtalaue – Schloss Bleckede seinen 15. Geburtstag und lädt als erstes zum Tag der offenen Tür am 7. Mai ein. Von 11 bis 17 Uhr gibt es nicht nur freien Eintritt, sondern auch pfiffige Überraschungen für Groß und Klein. Da warten Themenführungen zu Fischen, Bibern und den Vögeln der Elbtalaue genauso auf die Besucher wie ein Blick hinter die Kulissen. An der Button- und Malstation können Kinder und Erwachsene kreativ werden und bei den Mitmachaktionen unterhaltsam einiges dazu lernen. Bei der Entdecker-Rallye im und um das Biosphaerium sowie am Glücksrad gibt es schöne Preise zu gewinnen. Natürlich dürfen auch Selfies mit Bibermaskottchen „Elbi“ nicht fehlen.

Das Café „Fritzi und Lotta“, das im Schloss an diesem Tag seine große Eröffnung feiert, verwöhnt seine Gäste mit saisonalen Kuchen, frischgebackenem Brot und Kaffee, der in Hamburg auf der Elbe von Hand geröstet wird.