Das Beste kommt zum Schluss – Saisonfinale im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold. Wer vor dem Saisonschluss noch einmal das LWL-Freilichtmuseum Detmold besuchen und einen letzten Blick auf die Sonderausstellung „Ene, mene, muh …“ werfen möchte, sollte sich beeilen. Am 31. Oktober beendet das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) seine Sonderausstellung und schließt vorerst seine Tore. Doch zuvor gibt es noch einen Extratag zum Genießen: Weil der Montag, 30. Oktober, ein Brückentag ist, öffnet das Freilichtmuseum ausnahmsweise an diesem Montag. Für Kinder gibt es zudem einen Tag später (31.10.) noch ein letztes Mal in der Saison 2017 die Gelegenheit, sich beim „Spielen am Dorfrand“ ab 15 Uhr auszutoben und Spiele wie zu Urgroßmutters Zeiten kennenzulernen. Nach der Saison öffnet das Freilichtmuseum noch einmal für den Museumsadvent vom 8. bis 10. Dezember.

Foto: Die Saison im LWL-Freilichtmuseum Detmold endet am 31. Oktober. Am 30. Oktober ist zusätzlich geöffnet, obwohl es ein Montag ist. Foto: LWL/Jähne