Das berufliche Comeback erfolgreich meistern

Lübbecke. Vergangene Woche Donnerstag, stand der diesjährige Infotag „Wiedereinstieg“ unter dem Motto „Neue Wege gehen“. Entsprechend dem Motto zeigten 17 Organisationen, darunter Ämter, Beratungsstellen und Weiterbildungseinrichtungen, neue berufliche Perspektiven Frauen auf, die derzeit ihr berufliches Comeback planen oder Ideen und Anregungen für den konkreten Wiedereinstieg suchen.

Melitta Funk, Besucherin des Infotages „ Wiedereinstieg“ freute sich über vielseitige Informationsstände und kompetente Ansprechpartnerinnen und -partner, mit denen man vor Ort alle offene Fragen klären konnte.

Ein Bewerbungsmappencheck, eine Stellenbörse, die vor-Ort Erstellung von professionellen Bewerbungsfotos, ein Inputvortrag mit Bewerbungstipps für Frauen, sowie ein interaktiver Workshop zur Methode des Life/Work Planning ergänzten die individuelle, fachliche Beratung an den Infoständen. Ein besonderes Highlight der Veranstaltung stellten die Experten- Interviews auf der Bühne dar. Moderatorin der Veranstaltung, Frau Angelika Lüters, stellte selbst direkte und kniffelige Fragen und involvierte das Publikum zum regen Austausch mit den Fachleuten.

Olaf Buder, Geschäftsführer der einLaden gGmbH in Espelkamp zog am Ende der Veranstaltung ein positives Fazit: „Unser Ziel war mit dem dritten Infotag im Kreis Minden-Lübbecke neue und bestehende Angebote für Berufsrückkehrende transparent und publik zu machen. Die Veranstaltung wurde sehr gut angenommen und über 150 Besucherinnen und Besucher konnten sich umfassend beraten lassen. Um Wiedereinstiegsinteressierte nachhaltig und langfristig zu informieren, haben wir die aktualisierte und überarbeitete Broschüre „Zurück in den Beruf – Wissenswertes für Berufsrückkehrende“ parallel zum Infotag herausgegeben.“

Die Broschüre ist bei allen Partnerinnen des Netzwerks W als Druckversion sowie als Download unter www.wiedereinstieg-minden-luebbecke.de erhältlich.

Weitere Infos über einLaden Espelkamp gGmbH, 05772 – 977239, www.einladen-espelkamp.de