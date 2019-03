Tag des Hallenbades in allen vier Bädern in Bielefeld

Bielefeld. Die vier Hallenbäder der BBF in Bielefeld haben für jeden etwas zu bieten und das soll am 30. März besonders gezeigt werden. Der Tag steht unter dem Motto „Das BadErleben“. In jedem Bad gibt es ein spezielles Programm, an dem alle Interessierten kostenfrei teilnehmen können. Eine weitere Besonderheit: Die Eintrittskarten beinhalten die Hin- und Rückfahrt mit den Bussen und Stadtbahnen von moBiel. Außerdem kann jeder der möchte, zwischen den Bädern hin und her wechseln. So kann man an einem Tag die gesamte Bäderlandschaft in der Stadt kennenlernen.

Im Ishara wird es für alle Wagemutigen einen Wasserparcours geben. Die kleinen Gäste können sich mit Glitzertattoos schmücken. Für sportbegeisterte Besucherinnen und Besucher stehen in der AquaRena diverse Sportgeräte zum Testen bereit.

Im Sportbad Aquawede steht, wie der Name schon sagt, alles unter dem Motto Sport. Wer Lust hat auf Aquajogging oder Aquafitness mit Kleingeräten ist hier genau richtig. Für alle, die es einmal ungefährlich testen wollen, wird ein Schnuppertauchkurs angeboten.