Das 11. Herbstleuchten vom 11. bis 27. Oktober 2019 im Maxipark

Glaselefant als beeindruckendes Open – Air- Kunstobjekt

Hamm. Für viele ist es eine liebgewordene Gewohnheit: Der Abendspaziergang beim Herbstleuchten im Maxipark. Wenn es im Herbst früher dunkel wird, ist es vom 11. bis 27. Oktober wieder soweit und der Park verwandelt sich in eine Welt voller zauberhafter Stimmungen. Der Glaselefant, über die Stadtgrenzen hinaus beliebtes Wahrzeichen der Region, wird täglich ab 19.00 Uhr besonders in Szene gesetzt und fasziniert als überdimensionales Kunstobjekt. Erneut verwandelt der Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld den Maximilianpark in ein buntes Zauberreich. Tausende Lichter und farbenfrohe Projektionen tauchen die Bäume, Sträucher, Wege und Attraktionen des Maxiparks in ein Meer aus Licht und Farben . Es entsteht eine beeindruckende Open – Air – Kunstgalerie. Die Farbenpracht der Natur strahlt dann mit hunderten LED – Leuchten, kleinen und großen Scheinwerfern, Projektionen, Lichtschläuchen und neu erschaffenen Objekten um die Wette.

Ein besonderer Hingucker ist in diesem Jahr der beliebte Glaselefant. Allabendlich wird hier eine Videoprojektion gezeigt. Die komplette Fassade der alten Kohlenwäsche bietet eine Fläche von 32 m x 34 m, auf der atemberaubende 3D – Bilder gezeigt werden. Der Titel der Projektion lautet „Im Wandel der Zeit“ und bietet einen beeindruckenden Wechsel von historischen Bildern bis hin zu fantasievollen Zukunftsvisionen. Nach der positiven Resonanz des letzten Jahres wird d ie Route der Illumination wieder durch die abgelegenen Waldbereiche des Parks ge führ t . Zwischen geheimnisvollen Ruinen, bunten Nebelschwaden und zauberhaften Schwarzlicht faszinieren speziell angefertigte Objekte. Altbewährtes, wie den „ Herzschlag “ oder das „ bunte Schattentreiben “, sind selbstverständlich auch wieder dabei.