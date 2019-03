Darsteller für Imagefilm über die Kloster-Garten-Route gesucht!

Höxter. Das Team der Kloster-Garten-Route sucht für einen Imagefilm über die Kloster-Garten-Route zwei sympathische und natürliche Darsteller (m/w) zwischen 40 und 50 Jahren. Diese sollten gern Fahrradfahren, draußen aktiv sein und Lust haben, mit der Filmcrew zusammen Klöster und Gärten zu erkunden. In Zusammenarbeit mit Madeye Films aus Höxter soll voraussichtlich an zwei Tagen im März und April 2019 gedreht werden, wenn möglich auch unter der Woche.

Es werden keine schauspielerischen Kenntnisse benötigt. Eine Vergütung ist vorgesehen.

Wer Lust hat, Darsteller in dem Werbefilm zu werden, kann sich per E-Mail mit einem Bild und ein paar persönlichen Information an carolin.bockhoff@gfwhoexter.de wenden. Einsendungen sind bis zum 14. März 2019 möglich.