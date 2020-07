Dankeschön-Aktion für Abonnenten in den Sommerferien

Unbegrenzter Fahrspaß an den Wochenenden der NRW-Sommerferien.

Gütersloh. In diesem Jahr hat die Stadtbus Gütersloh GmbH gemeinsam mit allen Verkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen eine besondere Aktion für die Treue ihrer Abo-Kunden initiiert. Vom 27. Juni bis 9. August 2020 sind alle AboTickets nicht nur uneingeschränkt ganztätig an den Wochenenden gültig, sondern darüber hinaus auch NRW-weit in allen Bussen, Nahverkehrszügen und StadtBahnen. Damit bedankt sich der Stadtbus bei seinen Stammkunden, dass sie trotz der Corona-Einschränkungen das Vertrauen in den Nahverkehr behalten haben.