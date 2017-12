Dahamwadi Bescherung 2017! – Der Soundtrack zum Fest

Heinz Flottmann & The High Liga Band*

Bielefeld. In Zeiten global steigender Temperaturen ist es besonders in der Weihnachtszeit wichtig, einen kühlen Kopf zu behalten, denn alle Jahre wieder rieselt der Schnee schon lange nicht mehr so, wie es die Alten sungen. Wir lassen uns das Weihnachtsfest nicht von schmelzenden Polkappen vermiesen. Wir wollen trotzdem froh und munter sein! Schließlich ist der Schnee von gestern das Trinkwasser von morgen

Also frohlocket! Wir lassen die alten Ideale und Lieder in neuen Harmonien erklingen.

Jauchzet! Wir gehen zurück an die uralten, ewig neuen kreativen Quellen der Hoffnung und Zuversicht, aus denen schon so viele geschöpft haben: David Bowie, Aha, Status Quo, Fehlbarben, Dr. Alban, Iggy Pop … .

Freuet euch! Dahamwadi Bescherung: Mit neuen und alten, längst verloren geglaubten ostwestfälischen Fest-Traditionals, Weihnachtsgeschichten und den praktischen Christmas-Rescue-Tipps. So überlebe ich die Feiertage.

Kommt zusammen! Mit großen Augen, offenen Herzen und etwas Festgeld werden auch Sie vom Happy Service Christmas Team freudig eingelassen.

L.M. Klause Schwarz-Weiß Lautmalerei

Manuel Bürgel Tiefenentspannung

Ludger Wannenmacher Griffe, Kniffe, Fingersätze

K. S. C. Belz Konsonante Vocalanreicherung

Juri Beier Trommeln, Handclaps, Wirbelspiele

P.B. Arz Pressluft

Heinz Flottmann Darm-Resonanzen, Worte

*Namenspate war möglicherweise der 24.12. – Highligabend. Wir erinnern uns nicht mehr so genau

Termine:

Fr. 08.12. / Sa. 09.12.

Fr. 15.12.

Sa. 16.12. ausverkauft!