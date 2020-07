„Da geht noch was“ – es gibt wieder Tickets für die Veranstaltungen der Sommermomente im Detmolder Schlosspark!

Detmold. Die neuen Regelungen der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW vom 15. Juli 2020 macht eine Erweiterung der Sitzplätze für die „Sommermomente“ im Schlosspark möglich und für die bislang ausverkauften Veranstaltungen gibt es ab dem 15. Juli 2020 weitere 40 Tickets pro Veranstaltung. Die Kooperation von KulturTeam der Stadt Detmold, Stadtbibliothek, Marketing, Tourist-Info, Stadthallen GmbH und der Lippe Tourismus Marketing freut sich, dass die Sitzplätze maßvoll erweitert werden können und mehr Publikum in den Genuss von Kultur kommen kann.

Folgende Veranstaltungen sind wieder buchbar: 15. Juli 2020 Poetry Slam um 18:00 Uhr und französische Chansons mit Marianne Cornil um 20:30 Uhr, Donnerstag 16. Juli 2020 um 20:30 Uhr für Shawn and the Wolf sowie am Freitag 17. Juli 2020 um 18:00 Uhr für Michael van Merwyk und um 20:30 Uhr für Dirk Schelpmeier. Am Samstag, 18. Juli 2020 gibt es wieder Tickets für das Konzert mit ‚Hans im Glück‘ und am Sonntag 19. Juli 2020 um 11:00 Uhr für die Lesung mit Sandra Lüpkes. Auch bei den bislang ebenfalls ausverkauften Veranstaltungen mit Annette Gebauer & Band am Mittwoch 22. Juli 2020 und die Lesung „Sommernachtsträume“ am Samstag 24. Juli 2020 mit Grit Asperger und Patrick Hellenbrand sind wieder 40 Plätze zusätzlich frei. Natürlich gibt es weiterhin auch für alle anderen Veranstaltungen Tickets.

Wer also bisher kein Ticket für die Veranstaltungen kaufen konnte hat jetzt wieder die Möglichkeit dazu, diese über die bekannten Vorverkaufsstellen oder online bei ADticket für einen symbolischen Ticketpreis von 2,50 € zu erwerben.