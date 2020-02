Cyberversicherung – ein Muss für jedes Unternehmen?

Infovortrag am 5. März in Schloß Holte-Stukenbrock

Kreis Gütersloh. Längst hat die Kriminalität Einzug in die virtuelle Welt gehalten. Cyber-Kriminelle attackieren jede Form von Unternehmen. Der Branchenverband Bitkom beziffert das jährliche Schadenaufkommen für deutsche Unternehmen auf über 100 Milliarden Euro. Denn ein Cyber-Angriff kann erhebliche Schäden verursachen. So können durch die digitale Vernetzung von Anlagen und Maschinen plötzlich ganze Produktionsstraßen zum Erliegen kommen. Wettbewerbsnachteile, ein Imageschaden, Datenklau oder sogar Haftungsansprüche von Kunden können die Folge sein.

Doch wie kann ein Unternehmen sich vor solchen Gefahren schützen? Unternehmen müssen daher Schutzmaßnahmen gegen Internet-Kriminalität entwickeln und sich gezielt gegen die finanziellen Risiken solcher Attacken absichern. Eine Cyberversicherung mindert die finanziellen Folgen eines Hackerangriffs. Sie zahlt beispielsweise einen Umsatzausfall, wenn eine Attacke den Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise zum Erliegen bringt.

Dirk Pickhardt und Holger Biermann von der Pickhardt Versicherungsmakler GmbH & Co.KG in Gütersloh beraten ihre Kunden deutschlandweit und unabhängig zu den Risiken und den daraus resultierenden Möglichkeiten einer Absicherung durch eine Cyberversicherung. Im Rahmen der Reihe Unternehmens.Kreis.GT der pro Wirtschaft GT referieren sie am Donnerstag, 5. März, ab 18 Uhr zu diesem Thema. Die Veranstaltung findet in der Aula des Gymnasiums Schloß Holte-Stukenbrock statt.

Ansprechpartnerin bei der pro Wirtschaft GT ist Aleksandra Blagojević, Telefon 05241 85109, E-Mail a.blagojevic@prowi-gt.de.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung zur Veranstaltung ist über das Onlineformular auf www.prowi-gt.de möglich.