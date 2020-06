CSR-Preis OWL 2020 wurde verliehen

Herford. Dieses Jahr wurde zum nunmehr vierten Mal der CSR-Preis OWL an Unternehmen vergeben, die sich durch nachhaltiges, verantwortungsvolles und gesellschaftliches Engagement in Ostwestfalen-Lippe auszeichnen. Verliehen wird der Preis von der Initiative für Beschäftigung OWL e.V. im Rahmen des CSR-Kompetenzzentrums OWL in enger Zusammenarbeit mit der GILDE Wirtschaftsförderung Detmold.

Nach Monaten voller engagierter Beratung durch die hochrangige Jury, stehen nun die drei diesjährigen Gewinner-Unternehmen fest. Tanja Kliewe-Meyer von like a bird, Marktführer in nachhaltiger Kleidung, wurde für ihren Einsatz in der nachhaltigen Fashion ausgezeichnet. Kerstin Liefting und die LOEWE Logistics & Care GmbH wurden mit dem Sonderpreis für Inklusion ausgezeichnet. So kommen hier 20 Mitarbeiter aus dem BEthel Pro Werk zum Einsatz. LOEWE steht so für die CSR-Jury für gelebte Inklusion und eine Vorbildfunktion.