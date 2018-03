CREATIVA – Europas größte Messe für kreatives Gestalten

Dortmund. Einmal im Jahr kommen kreative Köpfe zusammen, wenn Europas größte Messe für kreatives Gestalten fünf Tage lange ihre Pforten in der Messe Dortmund öffnet (14.03.-18.03.). Ob Blogger, Hobby-Kreative und Freischaffende Künstler oder Pädagogen, die Liste der Besucher ist so vielfältig und bunt wie die Messe selbst. Kein Wunder, denn in fünf Hallen ist für jeden etwas dabei, der in Beruf oder Freizeit kreativ tätig ist oder es werden möchte.

Besucher können sich von den 678 internationalen Ausstellern inspirieren und beraten lassen, sich von Experten Tipps holen, selbstgemachte, hochwertige Designerstücke und Kunsthandwerke erwerben oder selbst Hand anlegen. Um dem Wunsch nach nachhaltigen Produkten noch mehr gerecht zu werden, wird es in diesem Jahr auch erstmalig getreu dem Motto: „Alte Schätze neu interpretieren“ eine Upcycling Area mit neuwertig recycelten Produkten geben. Zudem wird die Bühne der CREATIVA professional in diesem Jahr zu einer Aktionsbühne umfunktioniert, auf der Mitdiskutieren ausdrücklich erwünscht ist. Am CREATIVA Wochenende wartet ein weiteres Highlight: Erstmalig geht die CAKE DREAMS, die internationale Messe für kreatives Backen, an den Start.

Auf 40.000 m2 erwartet die Besucher auch in diesem Jahr wieder eine umfangreiche Kreativlandschaft mit sämtlichen Kreativprodukten und -techniken von Ausstellern aus 24 Ländern. Darunter sind neben zahlreichen Ausstellern aus Deutschland und den Benelux-Staaten auch Anbieter aus Frankreich, Großbritannien, Usbekistan, Nepal und Indien dabei. Ein abwechslungsreiches Programm mit Vorführungen, Kreativ- Workshops und facettenreichen Bühnenshows ermöglicht eine Tagesgestaltung nach individuellem Geschmack. Ob der Fokus nun auf Tortendeko und -Design, Basteln, Malen, Zeichen, Upcycling, Papeterie, Mode und Wohnen, Kunsthandwerk oder traditionellem Handwerk liegt, ein Tag auf der CREATIVA wird zu einem wahren Erlebnis. Ergänzende Themenschwerpunkte sind die CREATIVA professional, PerlenExpo, LandGarten sowie Puppen & Bären. Neu ist am Messe-Wochenende die Messe CAKE DREAMS.

CREATIVA

DORTEX-Design-Award eröffnet die CREATIVA 2018

Die CREATIVA 2018 startet direkt mit einem ganz besonderen Highlight der Messe – dem DORTEX-Design-Award. Das Unternehmen DORTEX, Hersteller von individuellen Web-und Textiletiketten, organisiert jährlich die Auszeichnung für Menschen mit kreativen Ideen im Textilbereich. Die von einer hochkarätigen Jury prämierten Kreativköpfe präsentieren auf der CREATIVA Aktionsbühne in Halle 4 ihre phantasievollen, individuellen Textilentwürfe aus den Bereichen Stricken, Häkeln, Quilten, Nähen, Weben, Filzen, Upcycling oder Re-Design. In sechs Kategorien sowie der Sonderkategorie „Best Youngster“ – für Designer unter 18 – darf das Publikum bestaunen, was mit kreativen Techniken alles möglich ist. Die Präsentation vor einem fachkundigen Publikum stellt dabei nur den ersten wichtigen Schritt in die berufliche Zukunft dar, denn die jungen Designer erhalten neben dem renommierten Titel „Preisträger DORTEX- Design Award“ zusätzlich ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro für den weiteren Ausbau ihres Ateliers bzw. der Kreativ-Werkstatt. Die Exponate können im Anschluss an die Preisverleihung am Stand 4.F88 und 7.D84 in bestaunt werden.