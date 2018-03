CREATIVA beeindruck Besucher

Besonders gefragt waren Bastel- und Dekomaterial, Stoffe und Patchwork, Garne und Wolle sowie Stempel, Papier, Scrapbooking und Karten, aber auch Kunsthandwerk.

„Das Interesse am kreativen Gestalten hat sich ungebremst im Jahr 2018 fortgesetzt“, so Gerlinde Karg auf der Pressekonferenz der CREATIVA. Die Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende des Verbandes Hobby-Kreativ e.V. findet es besonders erfreulich, dass vor allem aus dem stationären kreativen Handel sehr positive Rückmeldungen zum Geschäftsverlauf im zurückliegenden Jahr kommen.

Highlights der Messe waren in diesem Jahr neben dem „LandGarten“ mit seinen kreativen Osterinspirationen für viele die Themenbereiche „Forum Textile Handwerke“ und der „Handmade-Markt“, die im besonderen Maße den Wunsch nach individuellen und hochqualitativen Produkten widerspiegeln. Die Messe bekam für Ihr Angebotsspektrum daher auf einer Schulnotenskala die Bewertung 1,9.

Talente aus Handarbeit und Design bekommen Kreativpreis

Kennzeichen der CREATIVA ist auch die Prämierung besonders kreativer Talente. Auch in diesem Jahr fand daher wieder der DORTEX Design Award statt. Der Wettbewerb wird durch das Dortmunder Unternehmen DORTEX ausgerichtet, und die Ermittlung der Sieger durch eine Fachjury erfolgte in Kooperation mit der Messegesellschaft auf der CREATIVA.

In den sechs Kategorien „Nähen & Schneidern“, „Kostümdesign“, „Stricken & Häkeln“, „Textilkunst“, „Mode-Design“ „Innovative Kreationen“ sowie der Sonderkategorie „Best Youngster“ hatten sich im Vorfeld 150 kreative Talente mit 303 Projekten für den DORTEX Design-Award beworben und 552 Werke eingereicht. Die Finalisten durften bei der Eröffnung der CREATIVA 2018 auf der Aktionsbühne in Halle 4 ihre Entwürfe einem fachkundigen Publikum bei einer Modenschau zeigen, darunter unter anderem Prämierte aus Hattingen, Leverkusen und Düsseldorf. (Alle Sieger: www.dortex-design-award.de).

Besonderheit in diesem Jahr: über den erstmaligen Livestream mit dem Sender blabla.cafe von der CREATIVA haben die Kandidaten ein bundesweites Publikum erreicht. Die Präsentation vor einem Publikum stellt dabei nur den ersten wichtigen Schritt in die berufliche Zukunft dar, denn die jungen Designer erhalten neben dem renommierten Titel „Preisträger DORTEX Design- Award“ zusätzlich ein Preisgeld in Höhe von 10.750 Euro für den weiteren Ausbau ihres Ateliers bzw. der Kreativ-Werkstatt.

Das schönste essbare Kleid geht an die „couturigste“ Kreation

In diesem Jahr fand das dritte Queens‘ Battle im Rahmen der CREATIVA statt. Der einzige Live-Wettbewerb Deutschlands zum Thema Torten- und Backdekoration stand 2018 ganz unter dem Motto: „Essbare Mode im Stil des Hochrokokos“.

Vier Zweierteams arbeiteten in Halle 4 an allen CREATIVA-Tagen vor den Augen des Publikums an den essbaren Kunstwerken in Lebensgröße. Die hochkarätige Jury aus der Tortenszene und Modewelt, bestehend aus Head of Judge Jens Oprzondek, Kristina Rado, Katharina Kraft und Sky Lange-Ford, haben sich Samstagabend und am Sonntagvormittag mit vielen Argumenten, Beobachtungen und Fachkompetenz für die „couturigste“ Kreation mit dem meisten Überraschungseffekt entschieden. „Gewonnen hat daher das Team D, bestehend aus Mandy Janus aus Görlitz und Victoria Konzack aus Lebusa. Ein Team, das über den gesamten Live Battle großartig mit vielen Schwierigkeiten gekämpft und nicht aufgegeben hat, mutig seine Ideen umgesetzt und an seine Vision geglaubt hat“, so Cake Designerin Kristina Rado.

Designerin und Jurymitglied Sky Lange-Ford betonte noch einmal die besondere Leistung aller Teilnehmer, die der Jury die Entscheidung nicht leicht gemacht haben: „Was für ein Battle! Wieder einmal hat die Live-Challenge auf der CREATIVA gezeigt, dass essbare Mode zu kreieren eine andere Herausforderung ist, als ein Tortenwettbewerb. Die acht Teilnehmer müssen schon viel Mut, Kraft, Ausdauer und Talent mitbringen, um hier zu bestehen. Die vier entstandenen Zuckerkleider haben alle ihren eigenen Charme und sind zu perfekten, essbaren Kleidern im Stil des Hochrokoko geworden.“

StartUpDay bekommt großen Zuspruch

Jeder zehnte Besuch der CREATIVA 2018 steht im Zeichen der eigenen beruflichen Tätigkeit oder Ausbildung. Nicht wenige träumen davon, sich mit der eigenen Idee, den eigenen Produkten selbstständig zu machen und später davon leben zu können. Den Mut zu fassen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen und seinen Traum zu leben – dazu braucht es aber nicht nur die Idee sondern auch gute Unterstützung. Und genau darum geht es auf dem CREATIVA StartUpDay. Das deutschlandweit einzigartige Konzept für Gründungsinteressierte im Kreativsektor bot zum dritten Mal einen ganzen Tag lang geballtes Wissen von Experten der Branche. Die Themen reichten von Design- und Urheberrecht über Preis- und Angebotskalkulation bis hin zu Online-Marketing und E- Commerce. Experten aus dem Kreativsektor berichteten aus der Gründungspraxis und stellten erfolgreiche Konzepte und Netzwerke vor. Die gut besuchten Vorträgen auf der Aktionsbühne in Halle 4 und die vollgebuchten Workshops in Halle 3A zeigen, der Bedarf für einen solchen Tag ist da und wird auch ausgiebig genutzt.