Modische, hochwertige Unikate erstehen und selbst kreieren

Dortmund. Auch in diesem Jahr (14. bis 18. März, Messe Dortmund) werden zahlreiche hochkarätige Künstler und Designer mit ihren einzigartigen und hochwertigen modischen Produkten und Accessoires auf der CREATIVA 2018 erwartet. Besucher der Messe dürfen sich auf ein vielseitiges Angebot aus allem, was das kreative Modeherz begehrt, freuen. Zahlreiche Unikate, darunter Taschen, Kleidung, Schmuck, Schuhe und Accessoires warten auf einen glücklichen Besitzer. Wer selbst gern kreativ tätig ist und sich seine eigenen individuellen Unikate kreieren möchte, findet auf der Messe alles, was dazu nötig ist. Knöpfe, (Glas-)Perlen, Stoffe, Garn, aber auch namhaften Nähmaschinen-Hersteller dürfen nicht fehlen, wenn Europas größte Messe für kreatives Gestalten ihre Tore öffnet.

Einen begehrten exklusiven Marktplatz, eigens für ausgewählte Designer, Kunsthandwerker und freischaffende Künstler mit individuellen und exquisiten Unikaten, repräsentiert der Bereich fokus.kreatives.handwerk.

Zu bestaunen sind in diesem Jahr zum Beispiel die exotischen Produkte von usbek.design. Das Unternehmen arbeitet hauptsächlich mit Stoffen wie Seide und Ikat und zaubert daraus wunderbar bunte und fantasievolle Kleidung mit aufwendigen Stickereien, wie Handtaschen, Schuhe, Mäntel und Jacken. Inspiration für die einzigartigen Farben und Designs erhalten die Designerinnen Sabokhat Benali und Gulnora Odilova aus traditionellen usbekischen Mustern, der „Shakhrisabz Stickerei“. Ursprünglich wollte Odilova nur diese traditionelle usbekische Art der Handarbeit wieder aufleben lassen, doch daraus ist sichtlich mehr geworden: usbek.design „erobert“ zurzeit Europa, und da liegt ein Stopp auf der CREATIVA 2018 nahe.

Wer sich nicht nur für Kleidung, sondern auch für außergewöhnlichen Schmuck interessiert, sollte sich auch bei Birgit Wöhe von der Phoenix-Glasperlengalerie umschauen. Die Glasperlerin stellt kleine individuelle Kunstwerke aus italienischem Glas her. So ist jede Glasperle einzigartig und veredelt als kunstvolles Unikat jedes Schmuckstück.

Auf großer modischer CREATIVA-Entdeckungstour

Auch abseits der fokus.kreatives.handwerk gibt es auf der CREATIVA viel zu entdecken, zu staunen und zu kaufen. So hat auch Felicitas Wilhelm in der Kategorie Glasschmuck etwas ganz Besonderes zu bieten: Murano-Glas. Dies ist der seltene Werkstoff, aus dem die Glaskünstlerin unter der Marke Felirano ihre handgefertigte Glasschmuckkollektion herstellt. Unter anderem kreiert Felicitas Wilhelm auf diese Weise kleine Glasmasken – ganz besondere Schmuckstücke, die es so kein zweites Mal gibt.

Ein ganz besonderer Gast der diesjährigen CREATIVA ist SWAROVKSI Create your Style, die mit Ihrer Ausstellung zum Thema Wanderlust auf der PerlenExpo eine Blick auf die Frühlings- und Sommertrends 2019 werfen. Das Familienunternehmen zeigt, wie sich funkelnde SWAROVSKI-Kristalle auf vielfältige Weise kreativ verarbeiten und in brillante Designstücke verwandeln lassen. Hier können Besucher ihren ganz eigenen Style finden.

Wer auf der Suche nach qualitativ hochwertigen und einzigartigen Handtaschen ist, ist auf der CREATIVA goldrichtig, denn Andreas Majchrzak von LederKunst ist hier zu Gast. In der Tradition der altehrwürdigen Sattlerkunst, verarbeitet er neben herkömmlichen Ledersorten Straußenleder zu besonders weichen und feinen Handtaschen. Die aus einem Stück gefertigten robusten Unikate sind meisterlich genäht und werden von Hand bemalt der perfekte Begleiter für jeden Anlass.

Am Stand von Agathi Tsotoulidou, finden Besucher, passend zur Handtasche, erstmalig auch eine bunte Vielfalt an stilvollen griechischen Sommer Sandalen. Agathi Tsotoulidou entdeckte während eines Sommerurlaubs in Griechenland eine kleine Werkstatt, die wunderschöne Ledersandalen herstellte. Es entstand die Idee zur Zusammenarbeit und Gründung von Greek Summer Inspiration.

Um die neuen Sandalen, aber auch flachen Schuhe oder Highheels in Szene zu setzen, sollten die Besucher bei Dardarella vorbeischauen. Der Stand bietet die schönsten Gamaschen, die einen Hauch Viktorianisches England verströmen. Mit den in London handgefertigten Produkten verbindet Dadarella die Historie der Handwerkskunst mit ungewöhnlichen Designs.

Liebhaber bewusster, nachhaltiger Kleidung sollten Sabine Hofius- Dümers an ihrem Stand einen Besuch abstatten, denn hier gilt giftfreie Bekleidung als selbstverständlich. In Rückbesinnung auf mechanische Herstellverfahren, entwickelte die Designerin neue Produktionsmöglichkeiten, die weitgehend ohne chemische Hilfsmittel auskommen. Ihr Fachgebiet ist das Designen von Kinder- und Frauenbekleidung, die sie auch in diesem Jahr wieder unter dem Modelabel hofius präsentieren.