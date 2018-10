Crashkurs in Videoerstellung

Videobloggerin gab Tipps zur Produktion eigener Filme

Kreis Gütersloh “Videos erhöhen die Kaufbereitschaft Ihrer Kundschaft nachweislich. Sie können in Videos leicht die Anwendung Ihrer Produkte zeigen oder deren Eigenschaften verdeutlichen“, erklärte Marie Heitjohann den Nutzen von Videos in der Unternehmenskommunikation. Auf Einladung der pro Wirtschaft GT gab die Youtuberin aus Rheda-Wiedenbrück nun beim Unternehmerinnen.Kreis.GT etwa 35 interessierten Unternehmerinnen und Gründerinnen Tipps für das Erstellen eigener Videosequenzen.

Marie Heitjohann betreibt gemeinsam mit ihrer Schwester Miriam auf Youtube einerseits den Kanal „Backqueens“, auf dem die beiden ihre Lieblingsrezepte aus der Familiensammlung backen, sowie den Reisekanal „ReiseAbenteuer“, mit dem die beiden Einblicke in ihre letzten Urlaubsziele geben. Lebensgefährte Santo Dainotti teilt die Leidenschaft für bewegte Bilder: Er testet für seinen Youtubekanal „Final Test Man“ technische Produkte wie Smartphones oder Soundsysteme. „Erste Videos lassen sich schon mit einem Smartphone erstellen. Die Kameras in den Mobiltelefonen filmen meist in guter Qualität. Dann bitte die Hauptkamera benutzen und im Querformat filmen“, rät die Youtuberin. Wer auf professionellere Ausstattung setzen will, findet ein breites Spektrum an Systemkameras mit Wechselobjektiven und Zubehör wie Stative, externe Mikrofone und Beleuchtungszubehör.

„Kontrollieren Sie Ton und Bild direkt nach der Aufnahme. Das erspart böse Überraschungen in der Nachbearbeitung und aufwendige Nachdrehs“, rät Heitjohann. Die Vorbereitung sei immens wichtig für den reibungsfreien Ablauf des Drehs. Heitjohann und Dainotti empfehlen dafür die Erstellung eines detaillierten Ablaufplan, dem sogenannten Skript, in dem Ablauf, Texte, Kameraeinstellungen, Requisiten, Ausrüstung und Drehorte zu einem Leitfaden zusammengefasst werden. Abschließend nannte Heitjohann einige Beispiele für die Nachbearbeitung und den Schnitt. „Auch mit kostenfreien Programmen kann man bereits tolle Ergebnisse erzielen und viele Funktionen nutzen. Ich habe mir den Umgang mit den Programmen selbst beigebracht, indem ich entweder Freunde nach Tipps gefragt habe oder mir Erklärvideos auf Youtube angeschaut habe“, schmunzelt Heitjohann.

Die Reihe Unternehmerinnen.Kreis.GT der pro Wirtschaft GT gibt in diesem Jahr selbstständigen Frauen und Gründerinnen Tipps für das Online-Marketing. Am 15. November gibt Andree Wendel von der Skalar GmbH Tipps für die Suchmachschinenoptimierung.

Information und Anmeldungen auf „http://www.prowi-gt.de“ www.prowi-gt.de