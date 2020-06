Coronatest: Patientenbögen überarbeitet

Beide Labore schicken zusätzlich Ergebnis per Post.

Gütersloh. Die Patientenbögen der Labore, die die Bürgerinnen und Bürger vor Ort in den Diagnosezentren erhalten, sind überarbeitet worden. Auf beiden Versionen werden jetzt Name, Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort notiert. Zusätzlich gibt es ein Feld für einen Stempel des Kreises Gütersloh. Bei dem Labor aus Köln besteht zudem die Möglichkeit, vor Ort den Personalausweis hineinzukopieren, dann entfällt die Eintragung der persönlichen Daten. Auf beiden Bögen gibt es einen QR-Code zum Öffnen der App – wie bisher auch schon. Den acht- bzw. zehnstelligen Code, der auf den Patientenbogen geklebt wird, gibt man in der App ein – wie bisher auch schon. Dann wird das Ergebnis angezeigt. Durch die Personalisierung der Patientenbögen ist eine entscheidende Lücke gefüllt. Die überarbeiteten Personalbögen sind seit Sonntagmorgen im Einsatz. Das Kölner Labor hat zudem angekündigt, Testergebnisse vom 26. und 27. Juni auch per Post zu verschicken, allerdings lägen nicht von allen Getesteten die Adressen vor. Bisher sind übrigens alle 5.914 Befunde, die aus Köln vorliegen, negativ.