Corona: Zeitpunkt der Erhebung angepasst

Kreis Gütersloh. Im Kreis Gütersloh gab es bei den Coronazahlen am Sonntag, 26. April, keine Veränderungen gegenüber dem Vortag. Dabei zu berücksichtigen ist, dass der Kreis Gütersloh mit Sonntag, 26. April, die Generierung der Statistik auf jeweils 0 Uhr umgestellt hat, so dass ein Gleichlauf zu den Auswertungszeiten des Landeszentrums Gesundheit NRW gewährleistet ist. Zuvor war die Statistik stets um 12 Uhr mittags erstellt worden. Zum Stand 26. April, 0 Uhr, waren insgesamt 588 (25. April: 588) laborbestätigte Coronainfektionen in der Statistik erfasst.

Davon gelten 457 (25. April: 457) Personen als genesen und 114 (25. April: 114) als noch infiziert. Von diesen 114 Personen befinden sich 105 (25. April: 105) in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser 9 (25. April: 9) in stationärer Behandlung. 1 Person (25. April: 1) davon wird intensivpflegerisch versorgt und muss beatmet werden (25. April: 1). Im Kreis Gütersloh sind 17 Personen (25. April: 17) verstorben, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatten.