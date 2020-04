Corona – Update: Drei weitere Infizierte seit gestern

Kreis Herford. Im Kreis Herford gibt es nun insgesamt 290 bestätigte Corona-Fälle. Nachdem über die Oster-Feiertage insgesamt 20 Fälle hinzugekommen sind, gibt es heute (Stand 8 Uhr) drei neue Fälle zu vermelden. Inzwischen gelten insgesamt 126 Personen wieder als gesund, sodass die Zahl der aktuellen Infektionen bei 160 liegt. Vier infizierte Personen sind verstorben. Von den aktuell 160 infizierten Personen aus dem Kreisgebiet stammen 72 aus Herford, die anderen Personen verteilen sich auf Bünde (28), Löhne (11), Kirchlengern (8), Enger (8), Hiddenhausen (11), Rödinghausen (7), Vlotho (5) und Spenge (10). 27 infizierte Personen mit Wohnsitz im Kreis Herford sind derzeit in stationärer Behandlung.

In der letzten Woche bat Landrat Jürgen Müller die Menschen im Kreis Herford in einer Videobotschaft, sich auch über das Oster-Wochenende an die geltenden Kontaktbeschränkungen zu halten. Nun dankt er den Bürgerinnen und Bürgern für ihr besonnenes Verhalten: „Das Osterfest 2020 war für uns alle ungewöhnlich. Die letzten Tage haben aber auch gezeigt, wie rücksichtsvoll wir miteinander umgehen und natürlich auch, wie dringlich die Maßnahmen sind. Fast alle haben sich an die Vorgaben gehalten – die Einsätze von Polizei und Ordnungsamt hielten sich in Grenzen – Ich bedanke mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Herford für ihre Besonnenheit“, so der Landrat.