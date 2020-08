Corona löst Boom bei Zugriff auf digitale Schulmedien aus

Zugriffszahlen des Onlinedienstes „Edmond NRW“ 14-fach erhöht

Westfalen-Lippe (lwl). Nicht nur die Online-Anbieter im Bereich der Unterhaltung profitieren von der coronabedingten Nutzung des Internets. Auch der Onlinedienst für Bildungsmedien „Edmond NRW“ der Landschaftsverbände Westfalen-Lippe (LWL) und Rheinland (LVR) sowie der kommunalen Medienzentren verzeichnet seit den Schulschließungen aufgrund der Pandemie in Nordrhein-Westfalen einen enormen Anstieg der Zugriffszahlen: Knapp 70.000 Schüler aus ganz NRW haben im Mai dieses Jahres über „Edmond NRW“ bereitgestellte Lernmedien genutzt. Im Vorjahresmonat waren es lediglich rund 5.000. Allein in Westfalen-Lippe wurden im vergangenen Mai knapp 35.000 Zugriffe gezählt.

Wurde „Edmond NRW“ bis vor wenigen Monaten von den Lehrkräften hauptsächlich im Präsenzunterricht eingesetzt, so zeigten sich in Zeiten des Lernens auf Distanz die Möglichkeiten der sicheren digitalen Weitergabe von Unterrichtsmedien direkt an die Lernenden im Homeschooling. „Die Zugriffe gingen verstärkt auch auf Abrufe durch Schüler und Schülerinnen“, so Ralf Springer, stellvertretender Leiter des LWL-Medienzentrums. Damit erklärt sich auch die überproportionale Steigerung bei den Abrufen. Die Schülerinnen nutzen die Medien individuell auf ihren Geräten. Abgerufen wurden schwerpunktmäßig Medien zu naturwissenschaftlichen Themen, aber auch Unterrichtsfilme. „Die Kommunen investieren viel in den Erwerb von Edomond-Lizenzen. Diese Investition zahlt sich aus“, so Springer.

„Die Corona-Krise hat dem Lernen mit digitalen Medien und Techniken einen starken Schub gegeben“, sagt Stefan Drewes, Leiter des Zentrums für Medien und Bildung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR). „Die Kommunen als Schulträger haben die Aufgabe, Unterrichtsmaterialien zu Verfügung zu stellen. Wir sorgen dafür, dass die Medien im Unterricht oder zu Hause verlässlich digital abgerufen und genutzt werden können.“ Dabei bewährt sich die enge Zusammenarbeit mit der in den beiden Landesmedienzentren angesiedelten Medienberatung NRW, die mit dem NRW-Schulministerium den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht und zu Hause unterstützt.

Pünktlich zum Schulbeginn läuft bei den beiden Landesmedienzentren die Vorbereitung für den weiteren Einsatz von „Edmond NRW“ in den verschiedenen Nutzungsszenarien im Unterricht, egal ob in der Schule oder zu Hause.

Hintergrund

„Edmond NRW“ wird seit 2004 vom LWL gemeinsam mit dem LVR bereitgestellt. Über die Plattform stellen die kommunalen Schulträger über die kommunalen Medienzentren die im Schnitt ca. 12.000 verfügbaren Bildungsmedien bereit.

Den Link zur Onlineanmeldung, weiterführende Informationen und Tutorials zur Nutzung von „Edmond NRW“ finden Interessierte unter http://www.edmond-nrw.de/