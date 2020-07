Corona Lockdown – Essen auf Rädern für Bedürftige in Bielefeld

Werthenbach und Faust & Noel unterstützen die Heilsarmee!

Bielefeld. Da war Major Michael Geymeier hoch erfreut. Werthenbach und der COPARTS-Werkstattpartner Faust & Noel unterstützen die Heilsarmee Bielefeld. Nun können wir sicherlich nicht so gut kochen, um Major Geymeier bei der Zubereitung von täglich fast 200 Speisen und Lunchpaketen für Bedürftige und Obdachlose zu unterstützen, aber wir „können“ KFZ-Teile und unsere Werkstatt-Partner leisten erstklassige Arbeit. Da traf es sich gut, dass die 90000er Inspektion beim Fahrzeug der Heilsarmee fällig war.

KFZ-Teile und Öl gab es kostenlos von Werthenbach. Faust & Noel, in Person von Inhaber Alexander Noel, führte fachmännisch und ebenfalls kostenlos eine Inspektion am blauen VW T5 der Heilsarmee durch. Das Fahrzeug, eine Spende der Stadtwerke Bielefeld, wie Herr Geymeier voller Stolz und Dankbarkeit berichtete, ist in diesen schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie die einzige Möglichkeit zur Verteilung der Speisen. Da das Café „Open Heart“ an der Siegfriedstraße bedingt durch Pandemie-Auflagen momentan leider nicht genutzt werden kann, ist der blaue VW-Transporter aus dem Bielefelder Stadtbild nicht mehr wegzudenken und leistet täglich zuverlässige Dienste. Laut Major Geymeier wurden mit dem Fahrzeug in den letzten 100 Tagen rund 17900 Mahlzeiten an Bedürftige verteilt.