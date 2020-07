Ausstellung im LWL-Industriemuseum Glashütte Gernheim

Petershagen . Glasproduktion in Zeiten der Pandemie: Welche Kraft mundgeblasenes Glas entfalten kann, möchte das LWL-Industriemuseum mit der spontan initiierten Ausstellung „Contra Corona – Deutsches Heißglas 2020“ in der Glashütte Gernheim demonstrieren. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) zeigt die Ausstellung vom 26. Juli bis 1. November in seinem Industriemuseum in Petershagen.

„Contra Corona“ versammelt Werke von 30 in Deutschland arbeitenden zeitgenössischen Künstlern, die trotz der Pandemie ihrer Faszination durch den Werkstoff Glas treu bleiben. Das Spektrum der gezeigten Werke ist vielfältig. Sie verbindet lediglich die Technik: Alle verwenden mundgeblasenes Glas. Alle Beteiligten konnten bis zu drei Werke auswählen, die einen prägnanten Eindruck ihres Schaffens vermitteln. Formal bewegten sich die meisten Künsterlinnen innerhalb der Studioglas-Szene, stellen also künstlerische Unikate, Kleinserien oder Gebrauchsglas her. Vertreten sind 20 Kunstschaffende und Designerinnen, die selbst Hohlglas blasen oder das mundgeblasene Glas kalt veredeln. Alle Werke sind verkäuflich.

Die Glashütte Gernheim unterstützt mit dieser Ausstellung all diejenigen, die trotz erschwerter Bedingungen die manuelle Fertigung von mundgeblasenem Hohl- und Flachglas lebendig erhalten. „Sie leisten damit einen unabdingbaren Beitrag zur Erhaltung der Jahrhunderte alten Techniken heißen Glases zu bearbeiten, die 2015 in das deutsche Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurden“, so LWL-Museumsleiterin Dr. Katrin Holthaus.

Beteiligte Kunstschaffende: Veronika Beckh, Dirk Bürklin, Annette Glas & Austin Dowd, Barbara Ebner von Eschenbach, Simone Fezer, Masami Hirohata, Pia Hoff, Heikko Schulze Höing, Franz X. Höller, Christoph Hübner, Susanne Kunkel, Louise Lang, Rainer Metzger, Anna Mlasowsky, Henriette Olbertz-Weinfurter, Stella Orlowski, Martin Potsch, Susanne und Ulrich Precht, Cornelius Réer, Torsten Rötzsch, Stefanie Schulz, Carolin Schwan, Korbinian Stöckle, Michaela Swade, Nina und Stephen Thorp, Rasit Rejwan Toplu, Andrea Viebach, Anne Wenzel, Franz Winkelkotte.

Geöffnet Dienstag – Sonntag sowie an Feiertagen 10 – 18 Uhr