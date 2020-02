conform gewinnt neue Partner

Halle/Westfalen, Die conform GmbH, Experte für räumliche Markeninszenierung mit Sitz im ostwestfälischen Halle/Westfalen, stellt sich strategisch neu auf. Wie das Unternehmen bekannt gab, bildet es seit Anfang 2020 gemeinsam mit dem Münsteraner Messebauunternehmen Schendel & Pawlaczyk und der MMD GmbH aus München eine neue Unternehmensgruppe für Live-Kommunikation. Hauptgesellschafter der neuen Allianz ist die unternehmerische Beteiligungsgesellschaft GENUI aus Hamburg.

Der Markt der Live-Kommunikation verzeichnet ein robustes Wachstum. Räumliche Markeninszenierungen, Messen und Events nehmen im globalen Marketingmix von B2B-Unternehmen weiterhin einen sehr hohen Stellenwert ein. „Mit dem Zusammenschluss von drei international erfolgreich agierenden Anbietern für dreidimensionale Markenauftritte und der daraus resultierenden Bündelung von Branchenkompetenz, Kapazitäten und Ressourcen begegnen wir den Entwicklungen dieses wachsenden Marktes und den damit einhergehenden Anforderungen. Wir sichern unsere Wettbewerbsfähigkeit und schaffen die Basis für neues Wachstum“, sagt Patrick Jürgens, Geschäftsführer von conform und hier zuständig für die Bereiche Vertrieb, Konzeption und Entwurf. Das Ziel der Gruppe ist klar formuliert: „Wir wollen international eine der führenden Adressen im Bereich Live-Kommunikation werden.“ Gemeinsam mit Markus Sperlich, der die Bereiche Finanzen und Administration verantwortet, bildet Patrick Jürgens weiterhin die Führungsspitze des Haller Spezialisten für räumliche Markenauftritte. conform Gründer und Gesellschafter Uwe Sperlich, der sich bereits 2014 aus seiner operativen Funktion zurückgezogen hat, ist auf eigenen Wunsch aus der Gesellschafterrolle ausgeschieden.

Alle Leistungen aus einer Hand

Bereits seit über 30 Jahren konzipiert und realisiert conform für international agierende Unternehmen und Branchenführer wie Zwilling, heroal und evonik innovative und erlebnisorientierte Messeauftritte, Markenwelten, Schauräume und mobile Präsentationen weltweit – dank hoher strategischer Kompetenz, kreativer Leidenschaft und qualitativ hochwertiger Umsetzungen. Das Leistungsportfolio umfasst die Bereiche Beratung, Konzept und Design, Projektierung, bauliche Realisierung und Logistik.

Teil der Strategie der neuen Live-Kommunikationsgruppe ist der Ausbau und die Weiterentwicklung des innovativen Leistungsspektrums. „Für unsere Kunden ist es wichtig, im Rahmen ihrer räumlichen Markenauftritte Mehrwerte für die gesamte Unternehmenskommunikation zu generieren. In diesem Zusammenhang gewinnen beispielsweise ganzheitliche digitale Konzepte und neue Technologien im Bereich der Marken- und Produktpräsentation immer mehr an Bedeutung“, weiß Patrick Jürgens. Ziel sei es, die Position als One-Stop-Shop für Kunden weiter auszubauen und neue Standards in der operativen Umsetzung und beim Thema Nachhaltigkeit zu setzen, sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene. Die Chancen dafür stehen gut. Schließlich ist die neue Unternehmensgruppe mit Standorten in den USA und Brasilien sowie einem starken Partnernetzwerk in Asien global ausgezeichnet aufgestellt.



Über die conform GmbH

Seit 1989 ist conform als Experte für Markeninszenierung und Kommunikation im Raum erfolgreich. Branchenübergreifend konzipiert und realisiert das Unternehmen für renommierte Kunden dreidimensionale Markenauftritte, die strategische Inhalte erlebnisorientiert vermitteln. Ob Messeauftritt, Markenwelt, Schauraum oder mobile Präsentation – conform steht für inhaltlich starke Konzepte und innovative Umsetzungen. Am Firmensitz in Halle/Westf. arbeiten über 60 engagierte Persönlichkeiten an mehr als 250 Projekten im Jahr, weltweit und in jeder Größe.