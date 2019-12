Comeback für den Pferdestall

Gastronomie im Gräflichen Park in Bad Driburg wird als Weinstube wieder eröffnet Bad Driburg. In dem unverwechselbaren Ambiente des Pferdestalls kann wieder gegessen und gefeiert werden. Am 18. Januar 2020 ist es soweit: Der Pferdestall wird als Gastronomie im Gräflichen Park mit einem neuen Konzept eröffnet.

Bad Driburg. Im neuen Jahr finden Gäste des Pferdestalls im Gräflichen Park eine gemütliche Weinstube mit Speisen aus regionaler Herstellung. Dazu wurde eine exklusive Winzerkooperation mit Matthias Gaul eingegangen, der auch gerne „King of Pinot“ genannt wird und dessen Weingut bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Kulinarisch stehen nebendiversen Vorspeisen und Suppen auch Fisch, Fleisch und vegetarische Gerichte mit Zutaten aus der Region auf der Speisekarte. „Wir wissen, dass der Pferdestall immer eine beliebte Anlaufstelle für Bad Driburger und Gäste war“, sagt Volker Schwartz, Geschäftsführer des Gräflicher Park Health & Balance Resort . „ Mit der Wiedereröffnung setzen wir auf eine g astronomische Vielfalt für Einheimische und Hotelgäste gleichermaßen.“ Startschuss mit besonderem Eröffnungsevent Erst im Sommer musste der Pferdestall aufgrund von Personalmangel schließen. Der konnte mit dem neuen Konzept inzwischen behoben werden. So wird der Pferdestall an vier statt wie bisher an sieben Tagen – von Mittwoch bis Samstag – geöffnet sein. Die Eröffnung am Samstag, den 18. Januar 2020, wird gemeinsam mit Winzer Matthias Gaul und einem 4 – Gänge Menu gefeiert und kann ab sofort reserviert werden . „Wir hoffen auf viele ehemalige und neue Gäste, die im Januar mit uns den Startschuss des neuen Konzepts zelebrieren“ , so Christian Faas, F&B Manager des Gräflicher Park Health & Balance Resort. Weitere Informationen auch zu telefonischen Reservierungen für das Eröffnungsevent unter www.gräflicher-park.de