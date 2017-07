Comeback der Finke-Gruppe auf dem SCP-Trikot

Paderborn. Die Finke-Unternehmensgruppe kehrt nach vier Jahren auf das Trikot der Profimannschaft des SCP zurück. Bereits beim ersten Testspiel am morgigen Samstag um 16.30 Uhr beim SC Blau-Weiß Ostenland werden die Paderborner mit dem neuen Trikotsponsor auf der Brust auflaufen. Dr. Rudolf Christa, Gesamtgeschäftsführer der Finke-Unternehmensgruppe, freut sich auf die Rückkehr auf das SCP-Trikot: „Der SCP braucht mehr denn je starke Partner an seiner Seite. Wir wollen auch im Kreise der Sponsoren ein Zeichen setzen und als Haupt- und Trikotsponsor vorangehen. Gleichzeitig appellieren wir an alle Unternehmen der Region, den Verein zu unterstützen. Nur gemeinsam können wir die wirtschaftliche Grundlage für sportlichen Erfolg legen und den SCP wieder zum kräftigsten Werbeträger unserer Heimatstadt machen“. Die Geschäftsführer des SCP, Martin Hornberger und Markus Krösche, bedanken sich für die weitere Unterstützung. „Bereits im Lizenzierungsverfahren für die 3. Liga war die Finke-Gruppe neben zahlreichen weiteren Partnern unser Spielmacher. Dass das Bekenntnis zum SCP nun auch noch durch das Haupt- und Trikotsponsoring sichtbar untermauert wird, ist ein starkes Signal“. Marco Sautner, Geschäftsführer des SCP-Vermarkter Infront, fügt hinzu: „Die langjährige Partnerschaft zwischen der Finke-Unternehmensgruppe und dem SCP wird durch die Rückkehr auf das Trikot von einer enormem Glaubwürdigkeit geprägt. Beide Parteien werden hiervon profitieren. Wichtig ist zudem, dass wir den bisherigen Trikotsponsor MEDIACOM weiterhin an den Verein binden konnten“. Starker Trikotsponsor (v.l.): Chef-Trainer Steffen Baumgart, Thomas Bertels, Christian Strohdiek, SCP-Geschäftsführer Martin Hornberger.