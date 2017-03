CLAAS JAGUAR mit SHREDLAGE® Technologie ist „Maschine des Jahres 2017“

Harsewinkel/Paris. CLAAS gewann bei der Preisverleihung „Maschine des Jahres 2017“ den Sonderpreis der Jury für den JAGUAR mit SHREDLAGE® Technologie. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Preisverleihung auf dem Stand der französischen Agrarzeitschrift „Terre-net“.

Die unter der Marke SHREDLAGE® bekannte Technologie stammt ursprünglich aus den USA und ist eine neue Art der Silomaisaufbereitung, die immer mehr Milchviehhalter in grünlandarmen Regionen einsetzen. Dabei wird Mais mit ungewöhnlich großen Schnittlängen von 26 bis 30 Millimetern gehäckselt. Entscheidend ist die anschließende Aufbereitung mit der SHREDLAGE® Cracker-Technologie. Der intensive Aufschluss des Materials vergrößert die Oberfläche des Häckselgutes um ein Vielfaches, was zu einer deutlich verbesserten bakteriellen Fermentation beim Einsilieren und vor allem bei der Verdauung im Pansen der Kuh führen soll. Diese Vorgehensweise soll die Strukturwirkung von Maissilage im Pansen stark erhöhen und zugleich die Verfügbarkeit der in allen Pflanzenteilen enthaltenen Stärke verbessern. Dies könnte zum Anstieg der Milchleistung führen. Zudem verbessere die pansenfreundliche Struktur der Silage auch die Gesundheit der Herde.

Neben einer höheren Milchleistung und verbesserter Tiergesundheit bietet SHREDLAGE® Milcherzeugern weitere Vorteile. Durch den optimalen Aufschluss der Stärke kann der Kraftfuttereinsatz bei insgesamt höherer Milchleistung reduziert werden. Auch die Ergänzung strukturreicher Komponenten wie Stroh kann eingeschränkt werden oder sogar entfallen, wodurch sich weitere Einsparmöglichkeiten ergeben.

Die SHREDLAGE® Walzen werden bei der CLAAS Industrietechnik in Paderborn produziert.

Die Preisverleihung zur „Maschine des Jahres“ fand zum zweiten Mal auf der SIMA statt und wurde von der französischen Zeitschrift „Terre-Net“ in Kooperation mit dem DLV organisiert. Die Preise würdigen die weltweit besten Innovationen der Landtechnik. Eine auf Landtechnik spezialisierte Journalisten-Jury aus verschiedenen europäischen Ländern entscheidet in 17 verschiedenen Kategorien über die Gewinner des Wettbewerbs. Dieses Jahr gingen rund 70 Bewerbungen zur Bewertung bei der Jury ein.

Auf der SIMA: SHREDLAGE® Corncracker mit der Auszeichung “Maschine des Jahres 2017”.

Preisverleihung “Maschine des Jahres 2017“, von links: Guillaume Feys (Produktmanagement CLAAS France), Hermann Lohbeck (CLAAS Konzernleitung, verantwortlich für Futterernte), Dr. Philipp Eustermann (CLAAS Unternehmensentwicklung, Leiter Mergers & Acquisitions), Bernd Ludewig (CLAAS Konzernleitung, verantwortlich für Vertrieb), Bob Armstrong (Vice President Product Management, CLAAS of America), Thomas Schumacher (Leiter CLAAS Marktentwicklung) und Dieter Dänzer (Jury-Mitglied „Maschine des Jahres”).

Über CLAAS

Das 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS (www.claas-gruppe.com) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz im westfälischen Harsewinkel ist europäischer Marktführer bei Mähdreschern. Die Weltmarktführerschaft besitzt CLAAS mit einer weiteren großen Produktgruppe, den selbstfahrenden Feldhäckslern. Auf Spitzenplätzen in weltweiter Agrartechnik liegt CLAAS auch mit Traktoren sowie mit landwirtschaftlichen Pressen und Grünland-Erntemaschinen. Zur Produktpalette gehört ebenfalls modernste landwirtschaftliche Informationstechnologie. CLAAS beschäftigt 11.300 Mitarbeiter weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 3,6 Milliarden Euro.