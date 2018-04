Chronische Wunden professionell versorgen

Brakel. Am Bildungszentrum Weser-Egge (BZWE) haben 13 Pflegefachkräfte eine Weiterbildung zu Wundexperten ICW erfolgreich abgeschlossen. Die Qualifizierungsmaßnahme wird dort seit drei Jahren durchgeführt, und zwar in Kooperation mit dem Seminaranbieter ORGAMed Dortmund. Brigitte Kalthoff, Leiterin der Fortbildungsabteilung von ORGAMed Dortmund, organisierte die Weiterbildung, unterstützt wurde sie dabei von Katrin Kamphues, Lehrerin am Bildungszentrum Weser-Egge.

„Eine professionelle Wundversorgung ist heute in allen Pflegebereichen unerlässlich, in der Kranken- wie in der Altenpflege, ambulant wie stationär. Die Nachfrage nach solchen Veranstaltungen steigt daher“, erklärte Ute Pägel, Leiterin des Bildungszentrums Weser-Egge. Auch Brigitte Kalthoff freute sich über die Weiterbildungsbereitschaft der Pflegerinnen und Pfleger: „Sie bekommen hier wissenschaftlich fundierten Unterricht und lernen ein modernes Wundmanagement kennen, mit dem Sie Komplikationen vermeiden und vielen Patienten helfen können.“

Die Qualifizierung zum „Wundexperte ICW“ umfasst unter anderem 58 Stunden Unterricht, eine 16stündige Hospitation, die Erstellung einer Facharbeit und eine schriftliche Prüfung. Sie ist die einzige Bildungsmaßnahme in Deutschland, deren Abschluss im Wundmanagement von der European Wound Management Organisation (EWMA) anerkannt ist. Die Absolventen werden vom TÜV Rheinland Group personenzertifiziert.

Am Ende der Weiterbildung bekam jeder Absolvent eine Rose zum Zertifikat, mit dem Wunsch der Leiterinnen, das umzusetzen, was sie gelernt haben.