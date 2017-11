Christoph Andreas Marx präsentiert „Spiegel-Spiel“

Minden. Der Mindener Autor Christoph Andreas Marx wird am 9. November, 19.30 Uhr, seinen neuen philosophischen Roman „Spiegel-Spiel“ in der Stadtbibliothek präsentieren. Der Eintritt zur Lesung ist frei. In seinem Roman „Spiegel-Spiel“ geht es um Folgendes: Die Game-Designerin Mira ist von einem Tag auf den anderen verschwunden. Seither wird ihr Freund Mark nachts von einem immer gleichen, rätselhaften Verfolgungstraum heimgesucht.

Nach Monaten der Ungewissheit nimmt er die Suche nach ihr noch einmal auf. Die Spuren führen ihn kreuz und quer durch Berlin, in die Welt seiner Träume und in die Welt, die Mira mit ihrem letzten Computerspiel geschaffen hat. Doch die Grenzen zwischen diesen Welten scheinen mehr und mehr zu verschwimmen: Was ist Realität? Was ist Spiegelung? Und woher wissen wir, auf welcher Seite des Spiegels wir uns befinden.