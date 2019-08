Christian Strohdiek bleibt Kapitän der SCP07-Kicker

Paderborn. Der Mannschaftskapitän für die Bundesliga-Saison 2019/2020 ist ein Eigengewächs: Innenverteidiger Christian Strohdiek, der mit einer kurzen Unterbrechung seit dem Jahr 2000 die blau-schwarzen Farben trägt, wird die SCP07-Kicker auch in der kommenden Spielzeit auf den Rasen führen. Chef-Trainer Steffen Baumgart und sein Trainerteam bestimmten gemeinsam den Kapitän und seinen Stellvertreter Uwe Hünemeier, der dieses Amt ebenfalls bereits in der vergangenen Spielzeit ausgeübt hat. Dem Mannschaftsrat gehören darüber hinaus Leopold Zingerle, Sebastian Schonlau und Klaus Gjasula an.