Chormusical Martin Luther King ins Gerry Weber Stadion nach Halle (Westf.) verlegt

· Beide für 22.+23. Februar 2020 in Minden geplanten Aufführungen werden jetzt zu einer großen am 22. Februar zusammengelegt.

· Statt in der Kampa-Halle Minden nun im mehr als doppelt so großen Gerry Weber Stadion in Halle (Westf.).

· Veranstalter Stiftung Creative Kirche bietet kostenlosen Bus-Transfer für Sängerinnen und Sänger sowie für Inhaber bereits gekaufter Zuschauertickets von Minden nach Halle und zurück an.

· Alle Tickets müssen getauscht oder zurückgegeben werden, neue Zuschauertickets mit ÖPNV-Westfalentarif.

· Großer Chor mit über 1.000 Sängerinnen und Sängern aus der Region als Herzstück des Mitsing-Musicals mit internationalen Solisten und Big-Band. In Halle können nun noch mehr mitsingen – Anmeldung möglich!

Minden/Halle (Westf.). Auf seiner bundesweiten Tournee 2020 kommt das Chormusical „Martin Luther King – Ein Traum erobert die Welt“ ins Gerry Weber Stadion nach Halle (Westf.). Am Samstag, 22. Februar 2020, singen über 1.000 Sängerinnen und Sänger aus der Region gemeinsam mit internationalen Musical-Solisten und einer Big-Band vom Leben und Wirken des Bürgerrechtlers King, der mit seinem Traum vom gleichberechtigten Miteinander aller Menschen die Welt verändert hat. Die Aufführung im Gerry Weber Stadion ist die Ersatzveranstaltung für die ursprünglich in der Kampa-Halle in Minden geplanten Aufführungen des Chormusicals. Diese können aufgrund der Schließung der Kampa-Halle nun nicht mehr in Minden stattfinden und werden ins Stadion verlegt. Bereits erworbene Tickets können ab sofort beim Veranstalter umgetauscht werden. Zudem bietet dieser kostenfreie Bus-Shuttles für alle Mitwirkenden und für alle Inhaber bereits gekaufter Eintrittskarten an. Durch die größere Kapazität des Gerry Weber Stadions ist es zudem noch möglich, als Sängerin oder Sänger Teil der Inszenierung zu werden. Hierfür werden zusätzliche Chorproben im Raum Bielefeld/ Halle angeboten.

Mit Bekanntwerden der Schließung der Kampa-Halle hatte sich die Veranstalter nach Alternativen in der Region umgesehen und mit dem Gerry Weber Stadion den einzigen Veranstaltungsort in der Region gefunden, der am selben Aufführungswochenende eine neue Bleibe bieten kann. Alle bereits 1.000 angemeldeten Sängerinnen und Sänger wurden bereits über den Umzug informiert.

„Wir bieten allen Sängerinnen und Sängern einen kostenfreien Bustransfer von der Kampa-Halle zum Gerry Weber Stadion und zurück an”, sagt Marcel Volkmann von der Stiftung Creative Kirche, der das Musical-Projekt organisatorisch leitet. „Dieses Angebot gilt auch für alle, die bereits Zuschauertickets für eine der beiden Veranstaltungen gekauft haben. Alle Eintrittskarten müssen jedoch leider getauscht werden, da sich die Saalpläne der Kampa-Halle und Gerry Weber Stadion grundlegend unterscheiden.“ Im Rahmen des Tauschvorgangs können die bisherigen Karteninhaber für den Bus-Shuttle buchen. Selbstverständlich können Eintrittskarten gegen Erstattung des Kaufpreises auch zurückgegeben werden.

Marcel Volkmann betont: „Wir haben adäquate und teils sogar bessere Sitzplätze im Gerry Weber Stadion für alle Betroffenen reserviert.“ Zudem enthalten alle neuen Eintrittskarten außerdem ein ÖPNV-Ticket, mit dem das Gerry Weber Stadion kostenfrei mit Bus und Bahn zu erreichen ist. Es gilt vier Stunden vor bis vier Stunden nach der Veranstaltung in Bussen, Stadtbahnen und Nahverkehrszügen (2. Kl.) im Netz Teuto/ OWL (BI, GT, HP, LIP, MI-LÜ und „Haller Willem“ bis Osnabrück Hbf.). „Zusätzliche Kosten kommen auf alte oder neue Kartenbesitzer somit nicht zu“, betont Volkmann.

„Wir sehen das Ganze mit einem weinenden und einem lachenden Auge”, sagt Projektleiter Volkmann, selbst gebürtiger Mindener, der sich auf die Veranstaltungen in der alten Heimat gefreut hatte. „Natürlich bedauern wir sehr, das Chormusical nun nicht mehr in Minden präsentieren zu können. Dennoch überwiegt die Freude, dass ein einmaliges Event nicht ausfallen muss. Mehr noch: Bereits 2017 hatten wir mit dem Pop-Oratorium Luther eine imposante Aufführung im Gerry Weber Stadion und bekamen nachher viele begeisterte Rückmeldungen aus dem Chor ebenso wie aus dem Publikum. Durch die kompakte Bauweise des Stadions entsteht eine Art Wohnzimmer- oder Clubatmosphäre, die allen Beteiligten ein hervorragendes Seh- und Klangerlebnis ermöglicht. Das wieder zu erleben, darauf freuen wir uns jetzt schon.”

Das wesentlich größere Stadion hat aber noch einen weiteren Vorteil: „Jetzt können noch viel mehr Menschen aus der Region und darüber hinaus bei dieser tollen Veranstaltung mitsingen“, ruft Volkmann alle Interessierten zur Teilnahme auf. „Bei Luther waren es 1.500 Sängerinnen und Sänger, die noch heute von diesem tollen Gemeinschaftserlebnis erzählen.”

Info-Box für Sängerinnen und Sänger · Mitmachen kann jede und jeder. Ein Casting findet nicht statt. Die Stücke sind so angelegt, dass auch Laien Spaß bei den Proben und der Aufführung haben. · Alle Probentermine, Anmeldemöglichkeit usw. online unter

www.king-musical.de/halle

Info-Box Eintrittskarten · Der Kartenvorverkauf für die Aufführung im Gerry Weber Stadion startet am Sa., 19.10.2019. Tickets in allen Kategorien von 20-60 Euro erhältlich. ÖPNV-Ticket ist inklusive. · Bereits gekaufte Eintrittskarten werden kostenfrei umgetauscht oder gegen Erstattung des Kartenpreises erstattet. · Alle Eintrittskarten, unabhängig davon, über welchen Anbieter oder welche Vorverkaufsstelle diese gekauft wurden, können nur beim Veranstalter Stiftung Creative Kirche getauscht bzw. zurückgegeben werden. Hinweise zum Tausch online unter www.king-musical.de/minden.

Veranstalter der Aufführung in Halle (Westf.) ist die Stiftung Creative Kirche in Kooperation mit der Evangelischen Kirche von Westfalen, den Evangelischen Kirchenkreisen Halle, Herford, Lübbecke, Minden und Vlotho, der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (Baptisten- und Brüdergemeinden). Schirmherren der Veranstaltung sind Dr. Ralf Niermann, Landrat des Kreises Minden-Lübbecke und Jürgen Müller, Landrat des Kreises Herford.

Projektpartner des Chormusicals ist Brot für die Welt. Im Rahmen der Aktion Gospel für eine gerechtere Welt unterstützt das Chormusical Martin Luther King ein Projekt von Brot für die Welt im Norden Kenias, das den Zugang zu sauberem Trinkwasser sichert. Weitere Aktionspartner sind der Versicherer im Raum der Kirchen und die Bank im Bistum Essen. Das Chormusical wird unterstützt durch die Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft Curacon und die VerbundVolksbank OWL eG. Des Weiteren wird das Projekt gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben!.