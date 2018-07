Chinesische Experten besuchen das Autohaus von morgen

Rheda-Wiedenbrück. Es ist ein weiterer Beweis für das Erfolgskonzept der Auto-Zentrale Thiel in Rheda-Wiedenbrück: ein zukunftsweisendes Autohaus, laufend optimierte Prozesse, eine Hightech-Werkstatt, hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für ihre Premium Kunden rund um die Uhr zur Verfügung stehen, ein nachhaltiges Umweltkonzept und das Trendthema Freizeitmobile. Dieses fortschrittliche Erfolgsmodell aus der 50.000-Einwohner-Stadt strahlt jetzt ab bis ins weit entfernte Milliardenreich China

Eine dreiköpfige Delegation aus dem fernen Osten besuchte gestern das Autohaus von morgen, die Auto-Zentrale Thiel. „Für uns ist diese Premiere eine besondere Anerkennung. Denn Gäste, die zwölf Flugstunden entfernt leben und nun speziell unser Unternehmen besichtigen und uns studieren wollen, hatten wir noch nie“, hebt Geschäftsleiter Jürgen Macke hervor. „Meine gesamte Mannschaft ist natürlich sehr stolz auf diesen Besuch.“

Zwei Vertreter des VW Importeurs in China und ein Vertreter des VW Importeurs in Taiwan besuchen eine Woche lang Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover. „Wir haben für die Visite unserer Gäste extra eines der modernsten und fortschrittlichsten Volkswagen-Autohäuser in Europa ausgesucht“, unterstreicht Hubert Korzuschek, Länderverantwortlicher Manager von Volkswagen Nutzfahrzeuge für Asien. „Hier in Rheda-Wiedenbrück sammeln sie wichtige Erkenntnisse, die sie in ihre Heimat mitnehmen.“

Yue Pei und Jinwei Li sind an einem Vergleich zu den chinesischen Händlern interessiert und sind überrascht, wie Thiel innerhalb kürzester Zeit mit dem neuen Autohaus eine deutliche Umsatzsteigerung erzielen konnte. Lance Lin befasst sich vor allem auch mit dem Thema „ServicePlus“, das in Taiwan kurz vor der Einführung steht. „Unser „ServicePlus“ ist ein speziell von Volkswagen Nutzfahrzeuge entwickeltes Programm für Gewerbekunden und ihre Nutzfahrzeuge mit einem umfassenden Angebot an Leistungen. Thiel hat es nahezu perfekt umgesetzt und sogar übererfüllt“, sagt Andreas Wehrhahn, Bezirksleiter Service Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Jürgen Macke ergänzt: „Wir zeigen hier auch, dass wir uns durch den Neubau ganz besondere, außergewöhnliche Möglichkeiten geschaffen haben.“ So loben die Hospitanten aus Fernost die besondere Hallenhöhe, modernste Messtechniken, Spezialmaschinen und Werkzeuge sowie Sonder-Parkplätze für überdurchschnittlich große Fahrzeuge. Außergewöhnliches stellt Serviceleiter Michael Hildebrandt vor: „Wir verfügen über zwei 6,5 t Hebebühnen, die für eine durchschnittliche Werkstatt einfach zu schwer sind, uns aber einzigartige Einsatzmöglichkeiten zugunsten unserer Kunden verschaffen.“

Die Nutzfahrzeug-Experten von der Auto-Zentrale Thiel informieren die Gäste aus Asien auch über die besonders langen Öffnungszeiten ihres Hauses, über Werkstatt-Ersatzmobilität und zum Beispiel die Pannenhilfe rund um die Uhr-sogar an Wochenenden. „Das alles ist ein Beispiel dafür, dass bei uns der Kunde immer im Mittelpunkt steht“, betont Jürgen Macke.

Nicht zuletzt richten die Gäste aus China ihre Aufmerksamkeit besonders auch auf das ausgezeichnete Umweltkonzept der Nutzfahrzeug Spezialisten der Auto-Zentrale, denn das Thema Umweltschutz spielt in China eine immer größere Rolle. „Sie sind begeistert, wie Thiel hier zum energetischen Selbstversorger wird. Die Autozentrale produziert mit einer großen Photovoltaikanlage den eigenen Strom und schont die Ressource Wasser durch eine spezielle biologische Aufbereitungsanlage“, erklärt VW Manager Hubert Korzuschek.

„Das Thema Freizeit- und Wohnmobile nimmt auch in Asien immer mehr Fahrt auf. Wir bei Thiel bauen diesen boomenden Bereich gerade strategisch weiter aus. Kein Wunder also, dass unsere hochwertigen Wohnmobile auch unsere Gäste überzeugen“, berichtet Michael Casale, Nutzfahrzeug- und Wohnmobil-Experte bei Thiel. „Für uns steht die Erfüllung höchster technischer Standards bei gleichzeitiger Wohnlichkeit ebenso im Mittelpunkt, wie die Erfüllung nahezu aller Kundenwünsche.“

„Wir erläutern sehr gerne, wie unser fortschrittliches Konzept in allen Bereichen greift“, sagt Geschäftsleiter Jürgen Macke. „Und wir erleben gerade, dass wir alle unsere Gäste für unsere erfolgreiche Philosophie begeistern.“ Was in Rheda-Wiedenbrück offensichtlich vorzüglich umgesetzt wird, könnte auch in Fernost im Nutzfahrzeugbereich für eine noch intensivere Kundenbindung ebenso wie für weiter steigende Umsätze sorgen.