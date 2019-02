Chartstürmer Nico Santos in Halle

HalleWestfalen. Das sportliche Prestige der GERRY WEBER OPEN ist in den vergangenen 26 Jahren mit 13 Auszeichnungen seitens der ATP Tour vielfach gewürdigt worden – letztmals zum Silberjubiläum 2017 mit dem Sonderpreis „ATP Heritage Award“ für die „bedeutende Aufbauleistung der Turniergründer und Initiatoren“. Und wenngleich Tennis-Weltstar Roger Federer, der deutsche ATP-Weltmeister Alexander Zverev oder Österreichs Top-Ten-Ass Dominic Thiem im Fokus des renommierten ATP 500er-Rasenevents im GERRY WEBER STADION stehen, wird alljährlich auch außerhalb des Centre Courts ein hochkarätiges Unterhaltungsprogramm mit namhaften Künstlern geboten. „Wir bieten unseren Besuchern täglich bestes Entertainment aus dem Showbizz“, sagt Turnierdirektor Ralf Weber, da angesichts der in rund fünf Monaten beginnenden GERRY WEBER OPEN das „Tennistainment“ für die 27. Turnierauflage vom 15. bis 23. Juni 2019 sein programmgestalterisches Format annimmt.

Nach der jüngst bekannt gegebenen Künstlerverpflichtung des Elektro-Pop-Duos Glasperlenspiel, mit Sängerin Carolin Niemczyk und Keyboarder Daniel Grunenberg, für den „Family Day“ (Fronleichnam-Donnerstag, 20. Juni) vermeldet Halles Turnierchef Ralf Weber eine weitere Verpflichtung: Nico Santos, der Newcomer der deutschen Musikszene und „einer der aktuell erfolgreichsten und angesagtesten nationalen Singer-Songwriter“, so Weber. SantosMega-Hit „Rooftop“ stürmte die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wurde dafür in allen drei Ländern mit einem Platin-Award ausgezeichnet. Auch seine zweite Singleauskopplung „Safe“ eroberte katapultartig sämtliche Playlists und rangierte vier Wochen auf Platz eins der Deutschen Airplaycharts. Nun debütiert der 26-jährige Chartstürmer bei Deutschlands publikumsgrößtem ATP-Tennisevent in HalleWestfalen am 19. Juni (Mittwoch) 2019 und präsentiert live die Hits seines Debütalbums „Streets Of Gold“ am Thementag „Ladies‘ Day“ nach Match-Ende auf der NRW-Lokalradiobühne.

Mit dem Album „Streets Of Gold“ zeigt sich Shootingstar Nico Santos, der in Bremen geboren wurde und mit bürgerlichen Namen Nico Wellenbrink heißt, facettenreich und doch stringent. Brillant und kraftvoll produziert, stilistisch schillernd zwischen R’n’B, Rock und Soul, ist es vor allem seine außergewöhnliche Stimme, die den Norddeutschen auszeichnet. In seinen Songs nähert sich der Singer-Songwriter Themen wie Liebe, Eifersucht, Identität, Glaubwürdigkeit, Stolz, dem Gesetz der Straße und den Geschichten der Nacht. Er selbst sieht das Album wie ein „in Musik gefasstes Tagebuch“.

Aber nicht nur Nico Santos selbst steht in der Öffentlichkeit, ebenso seine Familienmitglieder: Vater Egon kennt man hierzulande als „Melitta-Mann“, seine jüngere Schwester posiert als Fotomodel, seine Halbschwester Susanna war als Schauspielerin tätig. Santos selbst spielte schon in der Daily-Soap „Rote Rosen“ und war 2007 und 2008 Werbegesicht für den Textilhersteller „C&A“. Aufgewachsen ist der erfolgreiche Sänger auf Mallorca, wo er gemeinsam mit seiner Familie unter dem Namen „The Welly Family“ Musik machte. Als erfolgreicher Songwriter schrieb er zudem mit an Mark Forsters „Wir sind groß“ und Helene Fischers „Achterbahn“. Weiterhin hat Santos Lieder zu den Filmen „Fack Ju Göhte 2“ mit Elyas M‘Barek und „Hot Dog“ mit Til Schweiger sowie Matthias Schweighöfer beigesteuert.