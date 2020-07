Das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Gute Geschichten – sie handeln von Lust und Liebe, Leidenschat und Temperament oder von Nudelsalat und Eierlikör.

Charles Knie´s Sommer-Varieté ist die Geschichte zweier großer Zirkusunternehmen, und ihrer Interpretation von Kunst – der Zirkuskunst. Rebecca Siemoneit-Barum, Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin, , Dschungelcamperin, Einbeckerin und Circuskind bittet zu Tisch. Bei kulinarischen Leckereien und regionalen Grillspezialitäten führt Rebecca durch einen atemberaubenden Varieté-Abend und präsentiert artistische Highlights – Klassiker aus den legendären Zeiten des Circus Barum treffen auf die jungen Artisten des Zirkus Charles Knie.

Wir feiern den Zirkus in Charles Knie´s Sommer-Varieté – in lauer Abendluft, bei leckerem Essen, kühlen Getränken und festlicher Beleuchtung strahlen unzählige Feuer-Fackeln um die Wette. Eine ganz besondere Atmosphäre bei Sonnenuntergang im Innenbereich des historischen Gutshofs in Einbeck-Volksen.

Der Abend:

19.30 Uhr Einlass in den Innenhof des historischen Gutshofs in Einbeck-Volksen.

21.00 Uhr Sonnenuntergang – Wir starten Charles Knie´s Sommer-Varieté – die Show beginnt.

Open End Bis tief in die Nacht.

Charles Knie´s Sommer-Varieté 22,50,-€* pro Person

*Tickets in allen bekannten Vorverkaufsstellen, online unter www.reservix.de

oder direkt in CHARLES KNIE´S CIRCUS-LAND, Braunschweiger Str. 2, 37574 Einbeck (Ab 10. Juli 2020)

*Die angebotenen Speisen und Getränke sind nicht im Eintrittspreis enthalten.

Veranstaltungsort: Zirkus Charles Knie, Braunschweiger Str. 2, 37574 Einbeck

Termine:

Freitag 31. Juli

Samstag 01. August

Freitag 14. August

Samstag 15. August

Freitag 28. August

Samstag 29. August