CDU Lippe gedachte Helmut Kohl

Kreis Lippe. Zu einem Abend des Gedenkens an den verstorbenen Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl hatte die CDU-Vorsitzende Kerstin Vieregge die Mitglieder der lippischen CDU nach Bad Salzuflen eingeladen.

Dr. Reinhard Göhner, langjähriger politischer Wegbegleiter des Altkanzlers als Bundestagsabgeordneter seit 1983 und ehemals parlamentarischer Staatssekretär im Bundesjustizministerium und im Bundeswirtschaftsministerium würdigte die politische Lebensleistung von Helmut Kohl. Er verwies in seinem Beitrag auf die besonders erfolgreiche Wirtschaftspolitik von 1983 bis 1990 vor der Wende und über die geschickte und vertrauensvolle Arbeit mit den damaligen Staatsoberhäuptern der USA, Frankreichs, Großbritanniens, aber auch der Sowjetunion mit dem damaligen Präsidenten Gorbatschow, ohne die die deutsche Einheit nach der friedlichen Revolution in der damaligen DDR nicht so schnell gelungen wäre.

Dr. Göhner, von 1996 bis 2016 Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hatte viele Jahre engen Kontakt zum verstorbenen Altbundeskanzler und konnte Helmut Kohl letztmalig im Februar dieses Jahres besuchen und sich mit ihm austauschen.

Dr. Göhner hatte so manche Anekdote zu Helmut Kohl zu erzählen, die belegten, dass der große Europäer immer auch für die Menschen da war, großes Interesse zeigte und so manchem beistand, wenn Sorgen und Probleme zu erdrücken schienen.

Ein Film über das Leben des Ehrenbürgers Europas mit allen Höhen und Tiefen des Lebens Helmut Kohls schloss sich an den Vortrag an.

Zünftig und sicher im Sinne des Altkanzlers, wurde anschließend der großen Zahl der Interessierten original Pfälzer Saumagen serviert.

CDU-Kreisvorsitzende Kerstin Vieregge rief die Anwesenden auf, im Sinne von Helmut Kohl weiter für die Freiheit und Gerechtigkeit in der Bundesrepublik einzutreten und sich nicht von Verführern – aus welcher Ecke auch immer – beirren zu lassen. Standhaft und grundsatztreu habe Helmut Kohl die CDU über viele Jahre – auch durch schwierige Zeiten – geführt. Es sei Verpflichtung aller Gutwilligen, dies auch in Zukunft für ein freies, demokratisches Deutschland in einem freien Europa zu tun.

Der Abend endete mit der Nationalhymne im Gedenken an den Altbundeskanzler Dr. Helmut Kohl.