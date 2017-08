CDA-Sommergespräch bei Eben Ezer in Lemgo

Lemgo. „Die Teilhabe am Leben in seiner Vielfalt bedeutet auch für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, anerkannt zu werden und teilnehmen zu können am Leben in der Gemeinschaft.“ Mit diesem Satz stellt sich einleitend die Stiftung Eben-Ezer vor. Von der Anerkennung und der Teilhabe konnten sich nun die CDU-Kreisvorsitzende und heimische Bundestagskandidatin Kerstin Vieregge zusammen mit dem Europaparlamentarier Elmar Brok überzeugen.

Im Rahmen der Sommertour der CDA, deren Mitglieder beide Politiker sind, wurde dies in einem Gespräch mit dem kaufmännischen Vorstand Udo Zippel deutlich. In einem neuen Imagefilm, welcher zusammen mit der Hochschule Ostwestfalen-Lippe realisiert werden konnte, wurden die Schwerpunkte der Stiftung am und um den Standort Lemgo deutlich. Zippel erläuterte anschließend die Veränderungen mit Rückblick auf die vergangenen Jahre. Psychische Erkrankungen nähmen zu, Außenwohnplätze gehören heute wie selbstverständlich dazu. Konkrete Anliegen hatte Zippel in den Bereichen Europäische Sozialfonds (ESF) und der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Die offenen Fragen und Anregungen nahmen die beiden Mitglieder der CDU-Sozialausschüsse gerne mit und bedanken sich für den informativen Austausch.