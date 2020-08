Carmen Priego- Die blinden Schwestern

Bielefeld. Nach einer der Corona-Pandemie geschuldeten, unverhältnismäßig langen Pause findet nun endlich wieder eine Veranstaltung in der Galerie GUM statt. An zwei Wochenenden im August wird als Preview und Uraufführung der Film Die blinden Schwestern von Carmen Priego präsentiert. DIE BLINDEN SCHWESTERN ist ein Hybrid changierend zwischen Märchen, Horrorfilm und Kunstinstallation. Das filmische Gedicht erzählt von einer brennenden Welt. Eine Welt, die sich immer mehr dem Zugriff des Menschen entzieht, eben weil der Mensch die Welt nur noch als bezifferbare Verfügungsmasse betrachtet, als DING.

Diese Schwestern sind postmoderne Hexen. Ihr Wahlspruch: WIR ARBEITEN FÜR SIE AN DER WIEDERVERZAUBERUNG DER WELT, WIR BITTEN SIE EVENTUELLE STÖRUNGEN IM GEWOHNTEN ABLAUF ZU ENTSCHULDIGEN.

Die Schwestern gehen in den Wald, um durch Magie die Brände zu löschen. Dort im Herzen der Finsternis müssen sie feststellen, dass sie selbst Teil dieser Finsternis sind. Hamartia, die Älteste wird dann nach altem Rezept in einen Salamander verwandelt, ein Tier, das seit der Antike im Stande ist, Feuer zu löschen. Doch alles hat seinen Preis.

Die Frage, wo ist der Mensch auf der Grenze zwischen Natur und Kultur zu verorten, steht im filmischen Raum. Wie können wir uns Welt aneignen, ohne die sprichwörtliche Axt im Walde zu sein.

Ein ZURÜCK ZUR NATUR kann nicht die Antwort sein. Die magische Handlung, die eigentlich POESIE heißt, lässt hier die neue Welt entstehen. Ein elektrisches, postheroisches Zeitalter, in dem die Welt zur Mitwelt wird.Der 30minütige Film von Carmen Priego entwirft in seltsamschönen Bildern eine assoziative, dunkle, lustige Zeitenwende.

Es spielen Brit Dehler, Doreen Nixdorf und Carmen Priego. Carmen Priego wurde in Saarbrücken geboren und absolvierte ihre Schauspielausbildung in Hamburg. Engagements führten sie nach Hamburg, Mannheim, Stuttgart und Aalen. Seit 1998 gehört sie fest zum Ensemble des Theaters Bielefeld, wo sie in zahlreichen großen Rollen auf der Bühne zu erleben war. Carmen Priego ist auch als Autorin tätig; am Theater Bielefeld wurden neben dem Klassenzimmerstück

Es kommt der Tag ihr Liederabend Zwischenlandung und das Theaterstück Randale im Tierpark uraufgeführt.

Informationen und Daten im Überblick:

Filmvorführungen: Sa, 22. + So, 23.08.2020, Beginn 21 Uhr, Filmstart 21:30 Uhr

Sa, 29. + So, 30.08.2020, Beginn 21 Uhr, Filmstart 21:30 Uhr

Die Schauspielerinnen sind anwesend.

Adresse: Galerie GUM, Weststr. 66, 33615 Bielefeld

http://www.ggum.de

Kontakt: Tel.: 0521 1360332