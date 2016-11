Caesar holt weitere Bundesmittel für lippische Denkmäler

Kreis Lippe. Auf Initiative des CDU-Bundestagsabgeordneten Cajus Caesar erhalten vier Projekte in Lippe wieder Geld aus dem Denkmalschutzsonderprogramm. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags beschloss nun, zusätzliche Mittel aus dem Denkmalschutzsonderprogramm für weitere Denkmäler zu vergeben – unter anderem dürfen sich die Ev. Ref. Kirchengemeinde Lage über 138.000 Euro, das Wasserschloss Reelkirchen in Blomberg über 84.000 Euro, das Lippische Landesmuseum in Detmold über 44.250 Euro und das Speichergut Ullenhausen in Extertal über 30.572 Euro freuen.

„Es freut mich, dass es gelingen konnte, diese vier historisch so bedeutsamen Denkmäler in Lippe mit Bundesmittel finanziell bei der Sanierung und Restaurierung zu unterstützen. Die Berücksichtigung dieser Denkmäler in diesem Jahr ist schon etwas Besonderes und erforderte gute Argumente. Im ersten Durchlauf erhielten bereits zwei lippische Denkmäler die Zusage: Die Lippische Landesbibliothek sowie die Lippische Landeseisenbahn. Und nun auch die Marktkirche in Lage, das Wasserschloss Reelkirchen in Blomberg, das Lippische Landesmuseum in Detmold und das Speichergut Ullenhausen in Extertal“, betont der Bundestagsabgeordnete Cajus Caesar, der gleichzeitig Mitglied im Haushaltsauschuss ist. Vorab hat sich Caesar über den dringend instandsetzungsnotwenigen Bauzustand der bedeutenden Denkmäler einen Eindruck verschafft.

„Die aus dem 10. Jahrhundert historische Marktkirche weist bereits seit Jahren zunehmende Schadensprozesse auf, die den Erhalt der Außen- sowie der Innenfassade auf Dauer gefährden. Hinzu zähle ganz besonders das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz“, so die Kirchenvorsitzende Ursula Fanenbruck, ihr Stellvertreter Reiner Stecker und der Bauausschussvorsitzende bei der Bestandsaufnahme. Die Gesamtkosten der Sanierung sind mit rund 323.000 Euro geplant.

Das kulturhistorisch einzigartige Wasserschloss Reelkirchen in Blomberg aus dem Jahr 1755 weist einen erheblichen Sanierungsrückstand auf. So müssen, um die Bausubstanz zu erhalten, das ersten Obergeschoss sowie das Treppenhaus, das sogenannte „Tapetenzimmer“ und zahlreiche Fenster erneuert und restauriert werden. Mit der jetzigen Zusage des Haushaltsausschusses bezuschusst der Bund die denkmalpflegerischen Maßnahmen mit 84.000 Euro. Die Gesamtkosten betragen 186.700 Euro.

Das sogenannte „Kornhaus“ des Lippischen Landesmuseums aus dem Jahr 1835,

welches das größte und älteste Regionalmuseum in OWL-Lippe ist, bedarf denkmalpflegerische Maßnahmen an der Außenfassade. Dabei sollen Putzschäden ausgebessert und die Fenster saniert bzw. ersetzt werden. Von Mos und Pilz befallene Holzbalken des alten Fachwerkhauses müssen rekonstruiert und ebenfalls ersetzt werden. Zierschnitzereien sollen im Sandstrahlverfahren gereinigt werden. Der Wunsch der Verbandvorsteherin Anke Peithmann und der Kulturabteilungsleisterin Dr. Doreen Götzky, „den Förderantrag durch Cajus Caesar positiv zu begleiten“, ist in Erfüllung gegangen. Der Landesverband Lippe erhält für die Sanierung des Landesmuseums 44.250 Euro vom Bund. Die Erneuerungen an der Fassade sollen insgesamt rund 88.500 € kosten.

Auch das Extertal kann sich über eine „Finanzspritze“ des Bundes freuen. So erhält das Speichergut Ullenhausen 30.572 Euro aus dem Denkmalschutzsonderprogramm. Das aus dem 17. Jahrhundert erbaute Speichergut dient derzeit als Getreidespeicher für den landwirtschaftlichen Betrieb Ullenhausen. Mit der Fachwerkrestaurierung am Nord-West-Giebel soll das historische Speichergebäude zukünftig auch für Schulzwecke genutzt werden. Rund 61.000 Euro betragen die Gesamtkosten der Sanierung.

„Der Zahn der Zeit hat hier genagt. Risse und das Eindringen von Feuchtigkeit machen seit Längerem den Verantwortlichen Sorgen. Das sieht zum einen nicht gut aus und zum anderen gefährdet eindringende Feuchtigkeit die Substanz der Bauwerke. Um weitreichende Schäden zu vermeiden, ist eine denkmalgerechte Restaurierung nötig. Daher freut es mich umso mehr, dass mit der zweiten Auswahlrunde die erforderlichen Mittel für vier weitere Denkmäler nach Lippe fließen“, so der Bundestagsabgeordnete abschließend.

Zudem erhält die Ev. ref. Kirchengemeinde für die Sanierung der Oestreich-Orgel in der Erlöserkirche in Detmold 5.250 Euro im Rahmen des „Sonderprogramms zur Sanierung und Modernisierung von Orgeln“!